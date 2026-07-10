SK海力士ADR好熱 超額認購逾7倍
外電報導，SK海力士美國存託憑證（ADR）發行案獲投資人熱烈認購，全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍下單，超額認購逾七倍，預計美東時間10日在那斯達克交易。
法人分析，SK海力士來美掛牌獲得國際資金追捧，是點亮AI記憶體價值重估的重要訊號。
SK海力士ADR獲得逾七倍超額認購，凸顯國際資金看好AI帶動記憶體產業升級，再度點燃記憶體多頭火種，不僅SK海力士9日在韓股一掃過去幾天連日低迷態勢，大漲5.3%。
SK海力士預計美東時間9日完成定價，將發行1.779億單位的ADR，預計10日在那斯達克全球精選市場開始發行前交易，代碼「SKHYV」，13日轉為常規交易，代碼改為「SKHY」。
SK海力士每單位ADR代表十分之一股普通股。依8日首爾收盤價每股207.6萬韓元（約1,380美元）換算，這次IPO募資規模約245億美元。若SK海力士以這個規模完成上市，將是美國史上規模第二大外企IPO，僅次於2014年阿里巴巴250億美元上市案。
SK海力士的ADR認購於美東時間8日下午4時截止，這次IPO的主承銷商為美銀、花旗、高盛與摩根大通，另有九家投行參與。英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等三家大型機構已表達認購意願，合計最高認購約70億美元。
法人指出，SK海力士近年憑藉HBM技術優勢，成功卡位AI伺服器供應鏈，成為輝達等AI大廠重要合作夥伴，隨著生成式AI模型規模持續擴大，資料中心對DRAM、HBM與儲存需求快速攀升，帶動市場重新評價記憶體產業。
市場看好SK海力士在HBM技術與AI伺服器供應鏈的優勢，認為生成式AI擴張將帶動DRAM、HBM與儲存需求，促使國際資金積極卡位。 SK海力士預計發行1.779億單位ADR，募資規模約245億美元，10日在那斯達克開始發行前交易，13日轉為常規交易。 法人認為，SK海力士獲國際資金熱捧，代表AI正推動記憶體產業升級與估值重評，也為近期偏弱的記憶體族群再度點燃多頭動能。
精華 FAQ
市場看好SK海力士在HBM技術與AI伺服器供應鏈的優勢，認為生成式AI擴張將帶動DRAM、HBM與儲存需求，促使國際資金積極卡位。
SK海力士預計發行1.779億單位ADR，募資規模約245億美元，10日在那斯達克開始發行前交易，13日轉為常規交易。
法人認為，SK海力士獲國際資金熱捧，代表AI正推動記憶體產業升級與估值重評，也為近期偏弱的記憶體族群再度點燃多頭動能。
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