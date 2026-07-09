伊朗戰爭未引燃全球通膨 什麼因素避免1970年代停滯性通膨歷史重演？

伊朗戰爭爆發至今，對推升全球通膨的影響相對輕微，未像1970年代石油危機那般導致停滯性通膨夢魘再現。（路透）

伊朗 戰爭2月底爆發迄今，對推升全球通膨的影響相對輕微，既不像2020年新冠肺炎疫情肆虐全球和2022年俄羅斯 入侵烏克蘭後的衝擊那麼劇烈，更未像1970年代石油危機那般導致停滯性通膨（stagflation）。原因何在？

在荷莫茲海峽 至少局部開放商船和油輪通行的情況下，伊朗戰爭短期內並未帶來災難性的衝擊。市場共識是，伊朗戰爭導致的能源震撼較弱，衝擊遠不及新冠疫情期間和俄烏開戰後，供應鏈、燃料和糧食三股衝擊匯集產生的通膨震撼。

以新興市場（通常在全球經濟轉惡時首當其衝）的進口物價通膨衡量，伊朗戰爭導致的物價漲幅，遠比新冠疫情-烏克蘭戰爭的影響溫和；甚至也比2016年那波震撼來得小，那年中國大陸大舉祭出信用與貨幣刺激、全球商品市場榮景與美元走強，都導致新興市場進口物價竄升。

現況vs.新冠-烏克蘭通膨 兩大不同點

金融時報專欄作家畢堤指出，目前這波與新冠-烏克蘭那波通膨壓力相比，有兩大不同點。

一大差別在全球貿易系統。2021年起貨櫃輪運輸打結擾亂了供應鏈，進而推升物價。當時的情況反映的不是供應受阻，而是需求面現象--消費者在疫後解封時期大買耐久財。貨櫃輪持續暢行無阻，港口運能也未受影響：就連常出狀況的美國西岸港口，貨物吞吐量依然創新高紀錄。然而，需求過剩仍對價值鏈乃至全球經濟形成一波儼然像是供應面的震撼。

對照下，非石油貿易在伊朗戰爭爆發後經歷一段快速調整期，但過去數月來表現大致良好。荷莫茲海峽封閉，對貿易流動而言，有如「淋巴微血管堵塞」，而不是嚴重的動脈血管栓塞，所以對貨櫃貿易影響不大。中東地區的轉運樞紐，杜拜的傑貝阿里港，迅速把貨物運往別處。貨櫃運價在開戰後初期幾乎文風不動，直到最近才開始顯著上揚，原因是進入需求旺季和業者趕在川普新關稅實施前運貨，不是因為供應受阻。

第二個差別是，糧食價格通膨也遠低於俄烏戰爭爆發初期的水準。有別於俄烏戰爭干擾世界兩大穀物出口國的外銷，波斯灣國家是糧食淨進口國。目前為止，伊朗戰爭雖干擾肥料供應，但似乎尚未影響歐洲或北美農作物栽種，澳洲等南半球產國或許也不受影響。囤積存貨和肥料管理，也有助於減輕衝擊。

貨幣政策介入抑制通膨預期

那麼，各國政策反應如何？批評者大可指出，主要央行對2022年那波通膨壓力反應遲鈍。但即便如此，全球經濟仍在2024年達成軟著陸。面臨新冠-烏克蘭通膨震撼，各國央行迅速提高利率，但未升到招致經濟衰退的程度，便足以抑制通膨。

事後分析的主流看法認為，通膨仍將維持在低點，至少一部分可歸功於央行官員記取1970年代「停滯性通膨」（物價上漲且經濟成長停滯）的慘痛教訓，及時以可信的貨幣政策介入，遏制通膨預期失控。這也是為什麼，悲觀者在伊朗戰爭爆發之初警告，「停滯性通膨」夢魘將捲土重來，但此預言至今並未發生。

不過，未來全球勢必面臨新的震撼，例如聖嬰現象（El Niño）今年可能來勢洶洶，美伊荷莫茲海峽僵局迄今也尚未解除。但到頭來，一個時代是否由「停滯性通膨」來定義，不是取決於能源震撼，或其他價格震撼，而是取決於各國決策官員、消費者和企業如何反應。目前為止，種種跡象顯示，1970年代石油危機導致惡性通膨的歷史，不至於在今日重演。