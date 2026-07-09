我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星Unpacked發表會倫敦登場 全新「寬螢幕」摺疊機即將亮相。（美聯社）
三星Unpacked發表會倫敦登場 全新「寬螢幕」摺疊機即將亮相。（美聯社）

蘋果即將在秋季發表首款折疊iPhone三星8日搶先發出新品發布會邀請函，市場預期，將有三款Galaxy Z系列折疊新機齊發，且包含全新寬螢幕設計的新機種，藉此鞏固市場龍頭地位。另外，非蘋狂推折疊機，Google也參一腳，預料Google可能在8月中旬發表Pixel 11系列手機，其中就包含一款折疊手機。

三星預計將在7月21日晚間於倫敦舉辦發表會，本次邀請函上的圖示採用「撕開」標籤的設計，似乎在暗示傳聞已久的寬版折疊機即將登場，為折疊機設計樹立新標竿。

Google發出「Made by Google」發表會邀請函，將在台灣時間8月12日晚，在紐約舉辦發表會，外電報導，預期將發表Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL以及Pixel 11 Pro Fold等三款旗艦機、一款折疊機。

外電報導，三星今年將首度擴大折疊機產品陣容，一口氣推出三款機種，包含最高階的Z Fold8 Ultra、採用全新寬螢幕4比3設計的Z Fold8及小折疊Z Flip8，藉此全面搶攻折疊機所有價格帶的市場商機。

業界人士認為，雖然三星往年都會在這個時間點推出折疊機新品，但今年傳出首度擴大機種陣容，顯然是叫陣蘋果稍晚將推出的折疊iPhone，宣示自身龍頭地位的意圖相當濃厚。

業界人士進一步分析，儘管當前手機記憶體供應吃緊，但由於三星自家就生產記憶體，應該在備貨量應不成問題，加上比蘋果折疊iPhone早推出，可享有市場先機的優勢，預料今年三星在折疊機產業仍具有相當的話語權。

此外，由於今年以來包括石英元件、功率放大器、記憶體、主晶片等手機零組件都陸續漲價，推估三星新款折疊機應該會同步調漲價格，藉此維持自身利潤，但消費者是否埋單，後續仍有待觀察。

針對Galaxy Z系列規格，市場猜測，頂規機種Z Fold8 Ultra預計獨享S Pen支援、更大電池、更快充電速度和2億畫素主鏡頭；Z Fold8則以更寬的機身比例為主要賣點，展開後更接近一台迷你平板；Z Flip8則持續主打輕量化，重量有望從188公克降至170至180公克的區間。

法人認為，無論是哪一款機種，估計主晶片應該與上一代一樣同步採用三星自家晶片與高通新款旗艦產品，而後者主要是由台積電代工生產。

精華 FAQ

  • 三星預計一次推出Z Fold8 Ultra、採用全新寬螢幕4比3設計的Z Fold8，以及小折疊Z Flip8，藉此覆蓋高階到輕巧市場，並以翻新設計強化吸引力。

  • 市場認為，三星提前推出新機，主要是為了迎戰蘋果預計在秋季登場的首款折疊iPhone，同時也藉由先發優勢，鞏固其在折疊機市場的龍頭地位。

  • 外界預估Z Fold8 Ultra將有S Pen、更大電池、快充與2億畫素主鏡頭；由於零組件普遍漲價，新機售價可能同步調升，但三星自供記憶體有助備貨。

三星 Google iPhone

上一則

日本公債殖利率 衝上30年高點

下一則

淡馬錫加碼押注AI、美洲資產 無懼估值泡沫論

延伸閱讀

零組件吃緊 蘋果折疊機遲到 預估年底開賣

零組件吃緊 蘋果折疊機遲到 預估年底開賣
華為新旗艦機9月亮相 性能提高40%、還有三折疊手機

華為新旗艦機9月亮相 性能提高40%、還有三折疊手機
蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支
高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科

高通新款5G旗艦晶片 叫板聯發科

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%