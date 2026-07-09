我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

淡馬錫加碼押注AI、美洲資產 無懼估值泡沫論

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）未來計畫加碼投資AI，目標未來五年內將...
新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）未來計畫加碼投資AI，目標未來五年內將AI占比，由目前的6%最多提高至15%。（路透）

新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）押注AI和美洲資產，帶動上個年度的淨投資組合價值衝至5180億星元（4010億美元），為連續第兩年締造紀錄新高。淡馬錫未來計畫加碼投資AI，目標未來五年內將AI占比，由目前的6%最多提高至15%。

淡馬錫淨投資組合站上5180億星元，以當地貨幣計算成長10.5%，以美元計算則攀揚14.8%。作為對照，MSCI全球指數在同期上漲17%。

淡馬錫規畫對AI投資再增加逾一倍，目標在2031年時，AI投資占比最高達到15%。公司已經投資於OpenAI、Anthropic和Nvidia輝達(另稱英偉達)等AI指標企業。儘管市場日益擔憂AI漲勢可能化為泡沫。淡馬錫仍決定持續加碼，凸顯AI投資對全球投資人有多重要、以及獲利程度有多高。

執行長狄瀾（Dilhan Pillay）說，AI的快速發展，代表著「創造大量新機會的關鍵階段」。公司擬將資金部署在五大重點領域：能源和數據中心、半導體、雲端服務提供商、基礎模型，以及AI應用和軟體基礎設施。他強調，「AI真正的考驗在於導入程度」。淡馬錫其他85%的投資組合，亦必須聚焦於AI導入，把握價值增長。

以投資地區來看，淡馬錫持有的美洲資產，達到投資組合的26%，較2016年約11%大幅成長，而且比重僅次於新加坡資產。淡馬錫對中國的投資占比也略升至17%，但仍遠低於十年前的24%。

除AI外，淡馬錫也準備優先發展私募信貸業務和基礎設施投資，行業領域包括可再生能源、核能和能源儲備。淡馬錫全球投資執行長謝松輝表示，公司將AI投資視為更廣泛數位投資的自然延伸，了解其間將有波動。

南韓最大機構投資人「國民年金公團」（NPS），受惠於KOSPI指數大漲，持有的270家公司股票部位總市值，在第2季大增189.57兆韓元（約1259億美元），季度增額改寫歷來新高，高於第1季的78.55兆韓元。NPS第2季股票報酬為63.9%，也較第1季的32%增加一倍。

其中NPS持有的三星電子和SK海力士股票市值，飆升151兆韓元，占資產組合總增額的近80%。

精華 FAQ

  • 主因是AI相關布局與美洲資產表現強勁，帶動淨投資組合價值升至5180億星元，年增10.5%，並連續第2年刷新紀錄。

  • 淡馬錫打算在2031年前，將AI投資占比由目前6%提高到最高15%，並聚焦能源與數據中心、半導體、雲端、基礎模型及AI應用軟體。

  • 淡馬錫美洲資產占比升至26%，中國降至17%；南韓NPS則因KOSPI大漲，第2季股票市值暴增189.57兆韓元，其中三星與SK海力士貢獻最大。

新加坡 OpenAI

上一則

鞏固市場龍頭…三星推3款新折疊機 寬螢幕設計翻新

下一則

聖嬰衝擊疑慮加深 咖啡豆期貨價上沖下洗

延伸閱讀

AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目

AI、SpaceX、比特幣槓桿交易反噬 科技股崩跌揭露投機市場真面目
三星獲利衝至去年同期19倍 大幅超預期 AI記憶體晶片需求強勁

三星獲利衝至去年同期19倍 大幅超預期 AI記憶體晶片需求強勁
美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進
半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
晶片大神凱勒。（美聯社）

與台積電模式互別苗頭？晶片大神新創Fab2要量產「小型晶圓廠」

2026-07-06 18:55
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%