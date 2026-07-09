淡馬錫加碼押注AI、美洲資產 無懼估值泡沫論

新加坡國營投資公司淡馬錫（Temasek）未來計畫加碼投資AI，目標未來五年內將AI占比，由目前的6%最多提高至15%。（路透）

新加坡 國營投資公司淡馬錫（Temasek）押注AI和美洲資產，帶動上個年度的淨投資組合價值衝至5180億星元（4010億美元），為連續第兩年締造紀錄新高。淡馬錫未來計畫加碼投資AI，目標未來五年內將AI占比，由目前的6%最多提高至15%。

淡馬錫淨投資組合站上5180億星元，以當地貨幣計算成長10.5%，以美元計算則攀揚14.8%。作為對照，MSCI全球指數在同期上漲17%。

淡馬錫規畫對AI投資再增加逾一倍，目標在2031年時，AI投資占比最高達到15%。公司已經投資於OpenAI 、Anthropic和Nvidia輝達(另稱英偉達)等AI指標企業。儘管市場日益擔憂AI漲勢可能化為泡沫。淡馬錫仍決定持續加碼，凸顯AI投資對全球投資人有多重要、以及獲利程度有多高。

執行長狄瀾（Dilhan Pillay）說，AI的快速發展，代表著「創造大量新機會的關鍵階段」。公司擬將資金部署在五大重點領域：能源和數據中心、半導體、雲端服務提供商、基礎模型，以及AI應用和軟體基礎設施。他強調，「AI真正的考驗在於導入程度」。淡馬錫其他85%的投資組合，亦必須聚焦於AI導入，把握價值增長。

以投資地區來看，淡馬錫持有的美洲資產，達到投資組合的26%，較2016年約11%大幅成長，而且比重僅次於新加坡資產。淡馬錫對中國的投資占比也略升至17%，但仍遠低於十年前的24%。

除AI外，淡馬錫也準備優先發展私募信貸業務和基礎設施投資，行業領域包括可再生能源、核能和能源儲備。淡馬錫全球投資執行長謝松輝表示，公司將AI投資視為更廣泛數位投資的自然延伸，了解其間將有波動。

南韓最大機構投資人「國民年金公團」（NPS），受惠於KOSPI指數大漲，持有的270家公司股票部位總市值，在第2季大增189.57兆韓元（約1259億美元），季度增額改寫歷來新高，高於第1季的78.55兆韓元。NPS第2季股票報酬為63.9%，也較第1季的32%增加一倍。

其中NPS持有的三星電子和SK海力士股票市值，飆升151兆韓元，占資產組合總增額的近80%。