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聖嬰衝擊疑慮加深 咖啡豆期貨價上沖下洗

編譯吳孟真／綜合報導
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市場對聖嬰現象衝擊的疑慮升溫，引發咖啡豆期貨價格劇烈震盪。（美聯社）
市場對聖嬰現象衝擊的疑慮升溫，引發咖啡豆期貨價格劇烈震盪。（美聯社）

阿拉比卡咖啡豆期貨價格本周改寫26年最高盤中漲幅紀錄，但次日又反轉大跌，主因市場對聖嬰現象衝擊的疑慮升溫，引發基金買盤與空頭拉鋸，導致價格劇烈震盪，而分析指出，劇烈波動可能成為咖啡產業的新常態。

紐約阿拉比卡期貨7日一度暴漲19%至每英磅3.57美元，為1月來最高水準，單日漲幅是歷來第四大，交易量也寫2024年中以來最多。羅布斯塔咖啡豆價格同日漲8.8%至每公噸4044美元。

這個最新現象顯示，劇烈波動可能成為咖啡產業的新常態。近年咖啡業因惡劣天氣與貿易衝突而動盪不安，如今60天波動率指標已觸及2014年以來最高水準，甚至超越2025年底咖啡豆期貨價格創高之際。

咖啡市場近幾周轉趨看多，主因豪雨延後巴西咖啡採收，加上聖嬰現象開始發揮效應，投機客也迅速回補空單或退出市場。一名歐洲交易員表示，洲際交易所上周因咖啡豆漲價而調高保證金要求，可能迫使部分交易員回補空單，進而推高期貨價格。

Sucafina交易員比佐夫表示，7日價格上漲最初推力，是「大量資產從能源市場轉向」咖啡、可可等所謂軟性大宗商品。此外，惡劣天氣延後採收，也促使部分農民暫緩銷售，期待價格進一步上漲。交易所管理倉庫中的阿拉比卡咖啡庫存，連九天下滑，截至7月2日降至2024年3月以來最低水準。

另一方面，自今年首次宣布聖嬰現象形成以來，阿拉比卡咖啡期貨已大漲約27%；同樣受聖嬰現象疑慮影響的可可豆價格，同期漲逾50%。紐約可可豆期貨7日飆漲13%至每公噸5694美元，為1月以來最高。

經紀商StoneX交易員亞勞卓指出，「軟性大宗商品領域有許多天氣異常臆測，咖啡、可可、糖都受到投資人關注」。他也說，「咖啡已正式進入迷因股領域」。

McDougall Global View分析師麥道格爾說，「天氣不確定性持續，料將使未來幾周咖啡市場劇烈波動」。

精華 FAQ

  • 主要因市場對聖嬰現象衝擊的疑慮升溫，加上巴西豪雨延後採收、庫存持續下滑，帶動基金買盤與空頭回補，讓阿拉比卡與羅布斯塔價格都大幅震盪。

  • 紐約阿拉比卡期貨7日盤中一度暴漲19%至每英磅3.57美元，創1月來高點；60天波動率也升到2014年以來最高，顯示價格已進入高度不穩定階段。

  • 分析師認為天氣不確定性仍高，聖嬰效應、採收延誤與資金轉向都可能持續影響行情，因此未來幾周咖啡市場恐維持劇烈波動，短期難回穩。

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