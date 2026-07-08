我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／鋼梁彎曲如被捺熄的香菸 曼哈頓37層大樓有倒塌風險

川普的「完全支持」有條件？呂特：他期待北約盟國軍費向美國看齊

日債殖利率飆30年來最高 市場擔心高市早苗2.3兆美元支出計畫加劇負債

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本公債殖利率8日升至30年來高點，日相高市的2.3兆美元支出計畫引發市場擔憂。...
日本公債殖利率8日升至30年來高點，日相高市的2.3兆美元支出計畫引發市場擔憂。 （路透）

日本政府公債利率" rel="172550">殖利率8日衝上30年來高點，因投資人擔心日圓暴貶，以及首相高市早苗政府的2兆多美元長期支出計畫，會對該國的龐大負債造成影響。

日本10年期公債殖利率8日上漲2.5個基點，達到2.865%，20年期公債殖利率也上漲4個基點至3.85%，分別達到1996年9月和1996年7月來高點。

英國金融時報（FT）報導，投資人表示，高市政府14年支出2.3兆美元的計畫的政策，正引發對日本長期公債的拋售。也有些投資人擔心，日本銀行（BOJ，央行）的反應動作將會慢半拍，導致日本通膨率超過日銀目標的2%；日銀上個月才把基準利率調升至1%。

Aberdeen投資公司投資總監艾佛瑞特（Alex Everett）表示：「日銀對進一步（利率）緊縮維持審慎態度、日圓持續疲軟，以及對財政政策的擔憂，已導致日本公債殖利率曲線的長期端特別脆弱」。

投資人警告，日本借款成本高漲，正對龐大的主權債務造成壓力，規模相當於日本國內生產毛額（GDP）的逾200%。日本30年期殖利率今年已漲破4%，並持續在5月盤中紀錄高點的4.2%附近徘徊。

法國興業銀行利率策略師史普瑞特（Stephen Spratt）表示，日本觀察家擔心，政府借款成本的增速，可能快過稅收，導致債務動能惡化。「我們認為臨界點會在（10年期殖利率）達到3%以上」。

精華 FAQ

  • 10年期公債殖利率升至2.865%，為1996年9月以來高點；20年期也升至3.85%，創1996年7月以來新高，反映長天期債券遭到明顯拋售。

  • 投資人認為，高市政府14年、2.3兆美元的支出計畫可能推升借款需求與財政壓力，若稅收成長跟不上，債務動能恐惡化，進一步打擊日本長期公債。

  • 分析人士指出，日銀對進一步升息仍偏審慎、日圓持續疲軟，加上對財政政策的疑慮，讓長天期殖利率更易上行；部分市場人士甚至認為10年期若突破3%將是臨界點。

殖利率 利率 高市早苗

上一則

查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

下一則

IBM新款z17與LinuxONE系統 協助企業因應資料中心與成本雙重挑戰

延伸閱讀

日圓貶至200不再是天方夜譚 利差、財政、油價夾擊 空方持續主導匯市

日圓貶至200不再是天方夜譚 利差、財政、油價夾擊 空方持續主導匯市
高市拋日本14年370兆日圓長期投資藍圖 AI晶片支出逾100兆

高市拋日本14年370兆日圓長期投資藍圖 AI晶片支出逾100兆
日圓貶至近40年新低 日本若干預匯市恐衝擊美債市場

日圓貶至近40年新低 日本若干預匯市恐衝擊美債市場
還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預

還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預

熱門新聞

近年來大舉擴充船隊的法國達飛海運集團（CMA CGM）將在明年底前超越丹麥馬士基（Maersk），成為全球第二大貨櫃航商。路透

馬士基全球第2大貨櫃航商地位不保 最快這時被超車

2026-07-06 09:32
圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

2026-07-07 05:11
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強