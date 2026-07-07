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沙烏地阿拉伯銷往亞洲油價 每桶少11美元

編譯季晶晶／綜合報導
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沙烏地阿拉伯大幅調降8月銷往亞洲的原油官訂售價（OSP），阿拉伯輕原油價格每桶調降11美元，降價金額至少是2000年來最大，且是2020年來首度低於中東基準油價，暗示沙國正進入「保護市場」模式。

各界也關注預料將在未來幾天發布官訂售價的其他中東產油國，是否可能被迫加碼降價，以爭搶客戶。

沙國6日公布的8月原油官訂售價清單中，銷往亞洲的阿拉伯輕原油、超輕原油、特輕原油、中級原油以及重質原油全面每桶調降11美元，降幅超乎預期。

其中，阿拉伯輕原油每桶價格降到比阿曼／杜拜基準油價折價1.5美元的水準，為2000年6月以來最低，更遠低於7月的每桶溢價9.5美元。沙國上次對亞洲折價出售阿拉伯輕原油，為2015年與2020年發動價格戰「保市」期間。

沙國也調降8月銷往美國與歐洲的官訂售價，東北歐與地中海地區的價格，每桶調降15美元，美國的售價也每桶降低8美元。

這項降價措施反映在美國與伊朗簽署臨時協議後，波斯灣產油國已迅速恢復經由荷莫茲海峽出口，從而帶動原油供給激增，迫使產油國家降價爭取買家。

儘管沙國8月油價的降幅超乎預期，多家亞洲買主表示，沙國的價格仍高於其他中東產油國的現貨報價，顯示若沙國可出口的原油居高不下，之後可能進一步降價。

Renaissance能源顧問公司石油分析師梅迪（Ahmed Mehdi）表示，沙國8月調降官訂售價，意在促銷先前因美伊衝突而滯留波灣的原油，並以更具競爭力的價格，重振中國大陸買家的興趣。

在伊朗戰事爆發前，沙國多數原油都在波斯灣裝運出口，衝突期間把部分原油轉運至紅海延布港出口，隨著荷莫茲海峽恢復通行，沙國罕見地在現貨市場出售先前滯留波灣的原油。

精華 FAQ

  • 沙國8月銷往亞洲的阿拉伯輕原油等五種原油，官訂售價都每桶調降11美元，降幅遠超市場預期，也是2000年以來最大的一次。

  • 因為阿拉伯輕原油已降到比阿曼／杜拜基準折價1.5美元，且是2020年來首度低於中東基準，顯示沙國正以更低價格搶回買家與市占。

  • 在波灣出口恢復、供給增加之下，沙國降價可能迫使其他中東產油國跟進下調官訂售價，以免在亞洲與全球市場失去客戶與競爭優勢。

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