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諾獎得主：AI提升生產力 現在看不到

編譯劉忠勇季晶晶／綜合報導
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諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯警告，人工智慧（AI）不會讓西方重返生產力快速成長的...
諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯警告，人工智慧（AI）不會讓西方重返生產力快速成長的時代。（美聯社）

諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher Pissarides）警告，人工智慧（AI）不會讓西方經濟重返生產力快速成長的時代。另一方面，出生率下降，引發對經濟成長放緩、創新能力減弱的憂慮。但另一批經濟學家的最新研究顯示：人口老化和人口萎縮反而可能有助提升生產力，未必拖累經濟。

科技公司和各國政府無不寄望AI重振近幾十年明顯放緩的成長水準。西方經濟表現疲弱，歐洲尤其明顯，實質薪資成長疲弱，也可能讓政治氣氛更加躁動。

皮薩里德斯接受彭博新聞訪問時說，AI或許可能帶來一些生產力效益，但「我懷疑能出現相當於1980和1990年代那種新的電腦熱潮」，目前幾乎看不到AI帶來生產力提升的跡象。他也質疑輝達執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼等人主張AI會對就業產生深遠影響的說法。皮薩里德斯因研究勞動市場摩擦，於2010年獲得諾貝爾經濟學獎。

皮薩里德斯說，美國和英國多達四成工作大致不受AI影響，包括護理和餐旅等領域。

這位諾貝爾獎得主6日在紐卡索舉行的皇家經濟學會會議發表演講時也說：「談高生產力成長並不實際。我認為，我們應該接受一個事實：無論我們怎麼做，生產力快速成長的日子已經結束。」

在此同時，出生率下降，引發對經濟成長放緩、創新能力減弱的普遍擔憂。但最新研究提出相反觀點：人口老化和人口萎縮反而可能有助提升生產力，未必拖累經濟。

由2024年諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu），以及奧托（David Autor）、貝恩（Keelan Beirne）等學者共同完成的最新研究指出，從歷史數據來看，當勞動力減少時，企業與勞工會更積極採用技術來彌補人力缺口，進而提高每位勞工的生產力。過去70年，全球生育率已從1950年的3.78降至去年的1.71。但研究發現，生育率每下降1個百分點，每位勞工的GDP平均增加26.8%。

這篇研究寫道：「我們的研究結果挑戰了當前主流的悲觀看法。低生育率及其導致的人口老化與人口萎縮，實際上提高了而非降低了每位勞工的GDP，且增幅足以完全抵消人口減少帶來的負面影響，使整體GDP大致維持不變。」

研究顯示，生育率下降促使全要素生產率提高、資本存量增加、高科技產業出口占比提高，以及更多節省人力的專利發明。美國也出現勞動力轉向高科技產業，以及更多節省勞力技術專利的趨勢。

精華 FAQ

  • 他認為AI或可帶來一些效率，但不足以重現1980、1990年代的電腦熱潮，也看不到它已明顯推升生產力，因此不期待西方經濟因此重返高速成長。

  • 因為他指出美國與英國約四成工作大致不受AI影響，像護理、餐旅等職業較難被取代，所以他懷疑AI會像部分科技領袖預測那樣大幅衝擊就業。

  • 研究認為勞動力減少會迫使企業加速採用技術與節省人力的創新，反而提高全要素生產率；數據顯示生育率每降1個百分點，每位勞工GDP平均增26.8%。

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