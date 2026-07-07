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諾貝爾獎得主皮薩里德斯潑AI冷水 稱生產力高成長時代恐不復返

編譯劉忠勇／綜合外電
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皮薩里德斯是去年經濟日報大師論壇開講的貴賓。（記者曾原信／攝影）
皮薩里德斯是去年經濟日報大師論壇開講的貴賓。（記者曾原信／攝影）

諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher Pissarides）警告，AI 不會讓西方經濟重返生產力快速成長的時代，這個輝煌時期可能已一去復不返。

專門研究自動化對工作的影響的皮薩里德斯說，美國和英國多達四成工作大致不受 AI 影響，包括護理和餐旅等領域。皮薩里德斯是去年經濟日報大師論壇開講的貴賓。

科技公司和各國政府無不寄望 AI 重振近幾十年明顯放緩的成長水準。西方經濟表現疲弱，尤其歐洲更為明顯，使政策取捨更加困難。實質薪資成長疲弱，也可能讓政治氣氛更加躁動。

但皮薩里德斯接受彭博新聞訪問時說，目前幾乎看不到 AI 帶來生產力提升的跡象。他也質疑輝達執行長黃仁勳和 OpenAI 執行長奧特曼等人主張 AI 會對就業產生深遠影響的說法。皮薩里德斯因研究勞動市場摩擦，於 2010 年獲得諾貝爾經濟學獎。

這位倫敦政經學院教授說：「英國有多達 40%，或至少相當多的工作，並未暴露在AI影響下，因此不會因 AI 得到生產力提升。」

皮薩里德斯說，AI 可能帶來一些生產力效益，但「我懷疑能出現相當於 1980 和 1990 年代那種新的電腦熱潮」。

皮薩里德斯也說，雖然 AI 未來仍有不確定性，但「就我們現在所知、以及目前看到的發展，我看不出生產力成長能達到那樣的水準」。

周一，皮薩里德斯在紐卡索舉行的皇家經濟學會會議發表演講時主張，若要達到樂觀派預測的強勁經濟成長率，金融等最暴露在 AI 影響下的行業，生產力必須大幅躍進。

他說：「談高生產力成長並不實際。我認為，我們應該接受一個事實：無論我們怎麼做，生產力快速成長的日子已經結束。」

英國央行總裁貝利是認為 AI 可能成為經濟成長變革性技術的決策官員之一。雖然貝利近日提醒，AI 需要時間才會反映在成長數字上，但他說，這項技術「很可能扮演救援角色」。

精華 FAQ

  • 他認為AI或許能帶來部分效率提升，但不足以重現1980、1990年代那種電腦熱潮式的高速成長，因此不宜過度期待AI成為全面性的生產力引擎。

  • 他指出英美約有四成工作大致不受AI影響，像護理與餐旅等領域尤其明顯。既然大量職務不在AI衝擊範圍內，整體生產力自然難出現大幅跳升。

  • 英國央行總裁貝利較為樂觀，認為AI可能成為變革性技術，雖然反映到成長數字仍需時間，但未來很可能在經濟發展中扮演重要的救援角色。

諾貝爾 OpenAI

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