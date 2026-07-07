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少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結

編譯劉忠勇／綜合外電
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法人認為，韓股崩跌是典型利多出盡的反映。（美聯社）
法人認為，韓股崩跌是典型利多出盡的反映。（美聯社）

南韓 Kospi 指數一度重挫 8.2%，促使交易所啟動暫停交易 20分鐘的熔斷機制。三星電子公布優於預期的初估財報後，但因未能讓市場驚豔而遭逢獲利了結賣壓。

三星和 SK 海力士盤中最低均跌逾 10%。外資賣超 Kospi 3.3 兆韓元（21.7 億美元），散戶則買進相近金額。

韓華海洋未能取得加拿大潛艦合約，股價重挫逾 20%。

首爾 Eugene Asset Management 投資長河錫根（音譯）說：「我會說財報很強，但股價反應看起來像典型的『利多出盡』。在南韓，若市場期待已在消息公布前反映，這種走勢相當常見。所以我還不會把它視為基本面利空。」

韓國交易所指出，自 2000 年以來，Kospi 共啟動 12 次熔斷機制，其中六次發生在今年。

精華 FAQ

  • Kospi盤中一度下挫8.2%，跌幅達交易所設定門檻，因此啟動20分鐘熔斷。市場同時受到三星獲利了結、權值股走弱與外資賣超等因素影響。

  • 三星公布的初估財報優於預期，但市場原先已高度期待，結果未能帶來更大驚喜，因而出現典型的利多出盡賣壓，股價轉為回落。

  • 韓國交易所表示，Kospi自2000年以來共啟動12次熔斷，其中六次集中在今年，顯示波動異常劇烈；外資賣超3.3兆韓元，也加深了市場壓力。

三星 南韓 加拿大

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