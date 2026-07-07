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少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

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少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

編譯季晶晶／綜合外電
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最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片...
最新研究顯示，生育率下降未必拖累經濟，反而可能帶動生產力提升。（聯合報系資料照片）

全球出生率下降，引發對經濟成長放緩、創新能力減弱的普遍擔憂。但最新研究提出相反觀點：人口老化和人口萎縮反而可能有助提升生產力，未必拖累經濟。

由2024年諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu），以及奧托（David Autor）、貝恩（Keelan Beirne）和史考特（Andrew Scott）等學者共同完成的最新研究指出，從歷史數據來看，當勞動力減少時，企業與勞工會更積極採用技術來彌補人力缺口，進而提高每位勞工的生產力。研究發現，生育率每下降1個百分點，每位勞工的GDP平均增加26.8%。

作者在論文中寫道：「我們的研究結果挑戰了當前主流的悲觀看法。低生育率及其導致的人口老化與人口萎縮，實際上提高了而非降低了每位勞工的GDP，且增幅足以完全抵消人口減少帶來的負面影響，使整體GDP大致維持不變。」

過去70年，全球生育率已從1950年的3.78降至去年的1.71。研究發現，生育率每下降1個百分點，每位勞工的GDP就會增加26.8%。

研究顯示，生育率下降促使全要素生產率提高、資本存量增加、高科技產業出口占比提高，以及更多節省人力的專利發明。美國也出現勞動力轉向高科技產業，以及更多節省勞力技術專利的趨勢。

研究團隊認為，正是這種技術上的回應，造就了出生率低迷與後續經濟成長之間的正向關係。

研究也檢驗了其他可能提高生產力的因素，例如女性投入勞動市場增加，或經濟由農業轉向製造業，但未發現這些因素具有顯著影響。

精華 FAQ

  • 研究認為少子化不一定拖累經濟，因勞動力變少會逼使企業與勞工更快採用技術，提高每位勞工的產出，整體GDP可能大致維持穩定。

  • 研究發現生育率下降後，全要素生產率、資本存量、高科技出口占比與節省人力的專利發明都增加，顯示技術替代人力的效果明顯。

  • 研究也檢驗女性勞動參與提高、或經濟由農業轉向製造業等因素，但未發現它們有顯著影響，因此主因仍被認為是技術回應。

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