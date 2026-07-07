「金磚之父」歐尼爾看法逆轉 美元替代方案不再是「天方夜譚」
首先提出「金磚國家」（BRIC）一詞的經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）表示，金磚國家最終可能建立美元替代方案，而這個想法直到不久前，在他看來仍是「天方夜譚」。
自歐尼爾提出「金磚國家」概念、看好新興市場國家崛起以來，已過了四分之一個世紀。他接受路透訪問時表示，近期支付技術的發展，改變了他對巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚國家建立替代性金融體系前景的看法。
他說：「大約18個月前，如果你問我這個問題，我會說，金磚國家能建立某種替代性金融安排的想法，簡直是天方夜譚。」
他解釋，自己長期抱持這種看法，部分原因是全球貨幣體系長期深受美元主導地位影響。「誰能確切知道，未來的貨幣體系會是什麼樣子呢？」
歐尼爾指出，金磚國家近年受到愈來愈多關注。「我常開玩笑說，過去25年，我根本不記得有哪位美國總統曾提過金磚國家，但川普卻總把它們掛在嘴邊」。
近年來，「去美元化」已成為許多新興經濟體的重要目標，儘管美元仍是全球最主要的儲備貨幣與貿易結算貨幣。金磚國家持續研究替代美元支付機制，包括建立「金磚支付」（BRICS Pay）平台、串聯印度UPI、中國CIPS、巴西PIX等既有支付系統，以及探索未來導入央行數位貨幣（CBDC）的可能性。
他表示，約18個月前仍認為金磚國家建立替代性金融安排是天方夜譚，如今因支付技術進步而改變想法，認為這不再完全不可能。 歐尼爾指出，近期支付技術快速發展，降低了跨國金融協作門檻，使金磚國家更有條件串聯既有支付系統，推進替代美元的金融架構。 報導提到，金磚國家正研究BRICS Pay平台，並串聯印度UPI、中國CIPS、巴西PIX等系統，還評估未來導入央行數位貨幣的可能性。
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他表示，約18個月前仍認為金磚國家建立替代性金融安排是天方夜譚，如今因支付技術進步而改變想法，認為這不再完全不可能。
歐尼爾指出，近期支付技術快速發展，降低了跨國金融協作門檻，使金磚國家更有條件串聯既有支付系統，推進替代美元的金融架構。
報導提到，金磚國家正研究BRICS Pay平台，並串聯印度UPI、中國CIPS、巴西PIX等系統，還評估未來導入央行數位貨幣的可能性。
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