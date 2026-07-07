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Anthropic擬砸150億美元 向澳洲買算力

編譯易起宇／綜合報導
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人工智慧（AI）公司Anthropic計畫向澳洲購買至少1.4百萬瓩（GW）的資料中心算力，遠超過先前對其需求的預估，這些算力的建造成本將高達150億美元。

據澳洲金融評論報（AFR）取得的祕密招標文件，在今年稍早開設澳洲辦事處後，Anthropic希望能在明年底前開始使用其中至少1GW的容量。

但該公司也表示，本次招標的基本目標，是找到一家有能力建造規模超過1.4GW大型資料中心的「長期夥伴」，並已預想到可能會找到一家適合的開發夥伴、但不具備已完全開發場地。在此情況下，該公司將與對方一起尋找和開發符合其需求的場地。

這份招標文件已發送給CDC資料中心、AirTrunk、NextDC、Iren和Stack等澳洲資料中心業者，並已在3月底完成第一輪招標。在Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）4月初到坎培拉會見澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）時，多家投標廠商也受邀到當地參加實體會議。

Anthropic據傳還要至少六周時間才會做出最終決定。外界也預期，該公司可能會把此交易拆分為四或五份較小合約，而不是如其基本目標所稱，只與一家資料中心業者簽約。消息人士表示，若按照這條路線下去，紐西蘭基建投資業者Infratil旗下的CDC資料中心，預料將獲得其中最大部分的約500千瓩（MW）。

精華 FAQ

  • Anthropic計畫向澳洲購買至少1.4GW的資料中心算力，規模遠超先前預估，且相關建造成本約達150億美元，顯示其對未來AI運算需求布局相當積極。

  • 根據招標文件，Anthropic希望能在明年底前開始使用其中至少1GW的容量，同時也在尋找能長期合作、具備大規模開發能力的資料中心夥伴。

  • 招標文件已送交CDC資料中心、AirTrunk、NextDC、Iren與Stack等業者，外界預期最終可能拆成四到五份合約，而非只與單一業者簽約。

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