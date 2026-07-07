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三星財報7日亮牌 美股風向球

編譯劉忠勇／綜合報導
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彭博彙整分析師預測顯示，三星電子上季初估營業利益達84.3兆韓元（約551億美元...
彭博彙整分析師預測顯示，三星電子上季初估營業利益達84.3兆韓元（約551億美元），不僅是去年同期的18倍，也高於去年全年獲利。（路透）

三星電子7日公布初估財報，預料季度獲利將是去年同期的18倍，而且年度獲利或許會高過晶片部門過去40年的總獲利，有望為美股走勢指引方向。

彭博彙整分析師預測顯示，三星上季初估營業利益估計達84.3兆韓元（約551億美元），為去年同期的18倍，也高於去年全年獲利。營收預估大增127%，達到創紀錄的169兆韓元。

另外韓國中央日報指出，三星電子半導體部門負責人金容寬表示，該部門年度營業利率將符合市場預期的300兆韓元（約2000億美元），而且今年度獲利將超過該公司過去40年的半導體獲利合計。

斐波那契資產管理全球公司（Fibonacci Asset Management Global）執行長鄭仁允說，這份初估財報會是全球晶片股的「關鍵變數」，能提供高頻寬記憶體（HBM）需求與定價等指標的最新線索。

全球半導體股剛寫下史上最佳單季表現，但這波漲勢6月出現震盪，原因是市場對競爭升溫、產能可能過剩，以及大規模AI投資能否回收產生疑慮，引發間歇性急跌。這使得三星財報面臨極高壓力，市場期待很高，不容有絲毫閃失。

Roundhill Financial執行長馬薩（Dave Mazza）說：「財報公布的時間點，正值市場對記憶體產業的兩大面向產生質疑之際：Meta的算力規畫引發需求疑慮，而蘋果和大陸供應商洽談，也暗示供應緊俏的情況出現裂痕。只要財報數據貼近市場預期，就能為三星的論點奠定勝基。」

三星股價上季翻倍，今年來漲幅超過155%。不過，在全球晶片股劇烈震盪下，三星股價截至7月3日的五個交易日跌近9%，創3月底以來最差周線表現。彭博追蹤前20大半導體股的指標顯示，30日波動率已升至2020年以來最高。即使美光科技繳出亮眼業績，且單季營收預測遠優於華爾街預期，也未能平息震盪。Gam Investment Management基金經理人Jian Shi Cortesi說：「記憶體股傳統上會在記憶體價格觸及景氣循環高點前幾個月見頂。若記憶體價格漲幅趨平或放緩，可能代表記憶體類股面臨走下坡的風險。」

不過，證券分析師仍看好三星股價。彭博追蹤的券商平均目標價顯示，三星未來12個月還有52%上漲空間。花旗上周把三星目標價從46萬韓元調高至53萬韓元，較上周五收盤價高出71%。

三星集團和SK集團計畫在南韓西南部各興建兩座晶圓廠，總投資額800兆韓元，以快速擴大產能。另一方面，科技媒體The Information上周引述知情人士說，Anthropic正和三星洽談，由三星擔任客製化AI 晶片的製造夥伴。

精華 FAQ

  • 因為三星是全球記憶體與晶片景氣的重要風向球，初估財報可反映HBM需求、定價與產能情況，進而影響投資人對整體半導體股的評價與後續走勢。

  • 彭博預估三星上季營業利益達84.3兆韓元，約為去年同期十八倍，甚至高於去年全年獲利；營收則估增127%，達創紀錄的169兆韓元，表現相當強勁。

  • 彭博追蹤的券商平均目標價顯示，三星未來12個月仍有52%上漲空間，花旗也將目標價上調至53萬韓元，顯示市場對其獲利與成長動能仍有期待。

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