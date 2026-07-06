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沙國大砍官方原油售價 六年首見折價賣 分析師：非新一輪價格戰

編譯季晶晶／綜合外電
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沙烏地阿拉伯大幅調降亞洲原油官方售價，為6年來首見折價賣油。示意圖。（美聯社）
沙烏地阿拉伯大幅調降亞洲原油官方售價，為6年來首見折價賣油。示意圖。（美聯社）

沙烏地阿拉伯大幅調降對亞洲買家的主要原油官方售價。阿拉伯輕質原油8月價格每桶調降11美元，較區域基準價折價1.5美元，這是自2020年價格戰以來首見以折價方式銷售，也是至少2000年以來最大單月降幅。

降價反映美伊簽署臨時協議後，波斯灣產油國迅速恢復經由荷莫茲海峽出口，原油供給激增、現貨市場承壓，迫使產油國降價爭取買家。近期布蘭特原油已吐回衝突以來全部漲幅，現貨折價幅度創疫情以來最高。

儘管降幅超出市場預期，多家亞洲買方仍表示，沙國價格高於其他中東產油國現貨報價，若原油供給持續過剩，後續可能進一步降價。

沙國向來扮演全球油市「調節者」角色，會依市場情況增減產量，過去15年間雖曾發動兩次價格戰，也曾多次減產以穩定市場。目前正依OPEC+協議逐步增產。

能源顧問機構Renaissance Energy Advisors石油分析師Ahmed Mehdi表示，8月官方售價調降反映的是近期現貨供應過剩，指這並非新一輪價格戰訊號，而是荷莫茲海峽航道正常通行後市場重新調整。但若要重新吸引中國買家，面對中國原油進口仍偏弱，定價必須更具競爭力。

伊朗戰事爆發前，沙國大部分原油自波斯灣裝運出口；衝突期間，沙烏地阿美（Saudi Aramco）將部分原油轉運至紅海延布港出口。隨著海峽恢復通行，先前滯留波斯灣的原油重新出貨，部分以現貨形式銷售。

除亞洲外，沙烏地阿美對歐洲買家的官方售價降幅更大，各品級每桶降價15美元，美國市場則調降8美元。

精華 FAQ

  • 沙烏地阿拉伯將8月阿拉伯輕質原油官價每桶調降11美元，並改以較區域基準折價1.5美元出售，這也是自2020年以來首次出現折價賣油。

  • 分析師認為，這次降價主要反映美伊臨時協議後，荷莫茲海峽恢復通行，使波斯灣原油迅速回流市場、現貨供給過剩，並非沙國刻意發動新一輪價格戰。

  • 除亞洲外，沙烏地阿美對歐洲買家的官方售價每桶最多降15美元，對美國市場則調降8美元；若供給持續過剩，亞洲售價也可能再進一步下修。

石油 沙烏地阿拉伯 荷莫茲海峽

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