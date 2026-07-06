我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

船東變心 成本壓倒減碳 傳統燃油再翻紅 核能冒出頭

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
航運業減碳動能降溫，傳統燃油重新成為船東首選。圖為馬士基雙燃料貨櫃船。（路透）
航運業減碳動能降溫，傳統燃油重新成為船東首選。圖為馬士基雙燃料貨櫃船。（路透）

全球航運業減碳動能正在降溫。根據國際航運商會（ICS）的最新調查，多數船東仍傾向選擇傳統燃油，或開始探索核能在內的替代方案；今年對氨、氫等綠色燃料的信心則大幅下滑，反映成本與供應仍是業界最優先考量

受訪的業界高管裡，認為氨燃料能在未來10年實現商業應用的比率，從去年的31%驟降至12%；看好氫能的也從18%降至10%。與此同時，認為傳統燃油仍是最可行選項的比率，由41%升至50%。

波士頓顧問公司（BCG）指出，貨主支付低碳航運「綠色溢價」的意願下降，使航運業在脫碳路徑上分裂成多個陣營。CMB Tech執行長Alexander Saverys直言，人人都喊環保，但沒人願意埋單。

愈來愈多船東改訂可使用傳統與替代燃料的雙燃料船；部分希臘船東甚至重新採購化石燃料船。

此外，核能推進再度受到關注。美國正推動核動力商船發展，希望藉此重振造船業。支持者認為可大幅降低燃料需求，但成本高昂與監管複雜仍是主要障礙，最快也要2030年代才可能投入商業營運。

儘管如此，仍有業者持續探索氨燃料。CMB Tech已投資氨燃料基礎設施，並建造12艘氨動力船，預計首艘今年稍晚將下水。該公司認為，隨著成本快速下降，氨仍有望成為最具競爭力的零碳燃料之一。

精華 FAQ

  • 調查顯示，船東對氨、氫等綠色燃料的信心大幅下降，認為傳統燃油仍最可行的比例反而上升。這代表業界決策正重新回到成本、供應與可行性考量。

  • 因為低碳航運需要額外成本，但貨主不願支付溢價，船東便缺乏轉型誘因。結果使航運業脫碳路徑分裂，部分改採雙燃料船，甚至有人重回化石燃料。

  • 核能被視為可大幅降低燃料需求，且美國也希望藉此振興造船業。不過，高昂建造成本、嚴格監管與安全疑慮仍是主要障礙，最快也要到2030年代才可能商轉。

上一則

勢如破竹 廣汽國際上半年交出亮眼答卷

下一則

美國股市近期難再創高原因找到了 大摩：資金從晶片股輪動至這族群

延伸閱讀

荷莫茲海峽通航後新關卡：運價飆3倍誘船東冒險、清潔船底藤壺

荷莫茲海峽通航後新關卡：運價飆3倍誘船東冒險、清潔船底藤壺
布蘭特原油跌破75美元 反映外界預期供給逐漸恢復

布蘭特原油跌破75美元 反映外界預期供給逐漸恢復
俄影子艦隊運油金援戰爭 瑞典籲歐盟積極登船攔截

俄影子艦隊運油金援戰爭 瑞典籲歐盟積極登船攔截
美新關稅逼企業提前備貨 海運貨櫃運價已漲至紅海危機以來最高

美新關稅逼企業提前備貨 海運貨櫃運價已漲至紅海危機以來最高

熱門新聞

圖為位於紐約證券交易所前方的「無懼女孩」（Fearless Girl）雕像。（美聯社）

7月2日還不是美國國慶日 為什麼美股提前休市？

2026-07-02 23:20
回顧美國過去四分之一世紀的經濟成長紀錄，帶給投資人的報酬成果驚人。(路透)

美建國250周年來 美股平均年報酬率竟這麼高

2026-07-04 11:37
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
SK海力士和其他記憶體晶片股正華麗轉身，躍為全球科技、媒體與電信（TMT）產業價值創造的領導者。（路透）

全球TMT產業領導者大換血 瑞銀：AI基建股將取代「七大巨頭」

2026-07-04 08:10
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。(路透)

晶片股Q3開張崩跌跟這兩個因素有關 接下來怎麼辦？

2026-07-01 21:19
美國6月非農就業報告不如預期，沖淡市場對聯準會（Fed）近期升息的預期，美元隨之走軟，正朝4月來最大周線跌幅邁進。路透

美元邁向4月來最大周線跌幅 是漲勢停頓或走貶的開始？

2026-07-03 13:19

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜