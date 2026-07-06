林業廢料變鋰電池石墨 寧德時代押寶紐企CarbonScape 布局新供應鏈
彭博資訊報導，全球最大電動車電池製造商寧德時代宣布投資紐西蘭企業CarbonScape，該公司技術可將林業廢料轉化為生產鋰電池負極所需的石墨。
依雙方合作計畫，CarbonScape的技術將先在寧德時代廠區進行示範測試，隨後優化邁向商業化生產。寧德時代與香港投資公司Lochpine Capital將合計取得CarbonScape的20%股權，成為策略投資人。
CarbonScape執行長Ivan Williams表示，目標是「在這個十年結束前，實現生物石墨的商業化生產」。
石墨是鋰電池負極的關鍵原料，目前由中國主導全球供應鏈。產業顧問Benchmark Mineral Intelligence預估，至少至2031年，全球其他地區都將面臨天然與合成石墨的雙重短缺。
CarbonScape表示，全球電池級石墨需求預估將在2025年至2040年間成長約六倍，目前逾75%的電池用石墨仍來自石油原料，凸顯生物石墨的減碳潛力與戰略價值。
寧德時代看中CarbonScape把林業廢料轉成電池級石墨的技術，藉此建立更穩定、低碳的新供應來源。雙方先在寧德時代廠區做示範，之後再優化並推進商業化。 依合作規畫，CarbonScape會先把技術導入寧德時代廠區進行測試，驗證產能、品質與成本表現；接著再針對製程進行調整，逐步提升規模，目標是在本十年末前實現商業生產。 目前石墨供應高度依賴中國，且業界預估至少到2031年前仍可能出現天然與合成石墨短缺。生物石墨若能量產，可降低對石油原料依賴，也有助電池供應鏈分散與減碳。
精華 FAQ
寧德時代看中CarbonScape把林業廢料轉成電池級石墨的技術，藉此建立更穩定、低碳的新供應來源。雙方先在寧德時代廠區做示範，之後再優化並推進商業化。
依合作規畫，CarbonScape會先把技術導入寧德時代廠區進行測試，驗證產能、品質與成本表現；接著再針對製程進行調整，逐步提升規模，目標是在本十年末前實現商業生產。
目前石墨供應高度依賴中國，且業界預估至少到2031年前仍可能出現天然與合成石墨短缺。生物石墨若能量產，可降低對石油原料依賴，也有助電池供應鏈分散與減碳。
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