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SemiAnalysis指機櫃中介電路板製造遇挑戰 亞洲PCB供應鏈股全面大跌

編譯劉忠勇／綜合外電
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有報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 ...
有報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 2028 年。（路透）

亞洲印刷電路板（PCB）供應鏈股周一下跌，半導體研究機構SemiAnalysis在X平台發文指出，輝達NVIDIA）下一代大型 AI 伺服器平台 Kyber NVL144遭遇重大挫折，延誤可能超過一年。

南韓 NH Investment & Securities 股票主管 Shawn Oh 說：「今天區域科技股走弱，看來是受到 SemiAnalysis 報告影響。報告指出，輝達因機櫃中介電路板製造挑戰，已把 Kyber NVL144 延至 2028 年。」

他說：「報告也指出，NVL72x2 已取消，Rubin Ultra 只會以 2 顆晶粒配置推出，這使輝達下一代橫向擴展路線圖的不確定性升高，也為其他 AI 平台創造更大的競爭空間。」

台灣方面，台光電一度下跌 10%，南亞電路板跌 9.7%，欣興跌 7.4%。南韓三星電機一度下跌 11%；日本揖斐電一度重挫 9.9%。

香港建滔積層板一度下跌 18%，勝宏科技跌 12%，中國建材跌 6.5%。

中國方面，深南電路一度下跌 6.1%，覆銅板製造商生益科技跌 7%。

精華 FAQ

  • 該機構指出，Kyber NVL144在機櫃中介電路板製造上遇到重大挑戰，導致時程大幅延後，市場甚至傳出可能從原規劃延至2028年才推出。

  • 報告稱NVL72x2已被取消，Rubin Ultra則只會以兩顆晶粒的配置推出。這些變動使輝達下一代橫向擴展路線圖更不明朗，也提高市場對競爭格局的關注。

  • 主要因SemiAnalysis在X平台發文引發市場擔憂，投資人解讀為輝達AI伺服器需求與供應鏈進度生變，進而衝擊台灣、南韓、日本、香港與中國多家PCB及材料相關個股。

輝達 南韓 NVIDIA

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