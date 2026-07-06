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三星7日財報成AI行情試金石 晶片股震盪後等高標答案

編譯劉忠勇／綜合外電
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彭博彙整分析師預測顯示，三星電子上季初估營業利益達84.3兆韓元（551 億美元...
彭博彙整分析師預測顯示，三星電子上季初估營業利益達84.3兆韓元（551 億美元），不僅是去年同期的18倍，也高於去年全年獲利。（路透）

全球晶片股近日走勢震盪，投資人急忙尋找 AI 行情能否持續的新證據。三星電子7日公布財報，或許可以得到解答。

彭博彙整分析師預測顯示，這家全球最大記憶體晶片製造商預料會公布6 月止一季初估營業利益達84.3兆韓元（551 億美元），這會是去年同期的18倍，也高於去年全年獲利。營收預估大增127%，達到創紀錄的 169 兆韓元。

全球半導體股剛寫下史上最佳單季表現，但這波漲勢6月出現震盪，原因是市場對競爭升溫、產能可能過剩，以及大規模 AI 投資能否回收產生疑慮，引發間歇性急跌。這使得三星財報面臨極高壓力，市場期待很高，不容有絲毫閃失。

Roundhill Financial 執行長馬薩（Dave Mazza）說：「這份財報公布的時間點，正值市場對記憶體產業的兩大面向產生質疑之際：Meta 的算力規畫引發需求疑慮，而蘋果和大陸供應商洽談，也暗示供應緊俏的情況出現裂痕。只要財報數據貼近市場預期，就能為三星的論點奠定勝基。」

三星集團和 SK 集團計劃在南韓西南部各興建兩座晶圓廠，總投資額達 800 兆韓元，以快速擴大產能。另一方面，科技媒體 The Information 上周引述知情人士說，Anthropic 正和三星洽談，由三星擔任客製化 AI 晶片的製造夥伴。

斐波那契資產管理全球公司（Fibonacci Asset Management Global）執行長鄭仁允（Jung In Yun）說，這份初估財報會是全球晶片股的「關鍵變數」，能提供高頻寬記憶體（HBM）需求與定價等指標的最新線索。

三星股價上季翻倍，今年來漲幅超過 155%。不過，在全球晶片股劇烈震盪下，三星股價截至上周五的五個交易日跌近 9%，創 3 月底以來最差周線表現。

彭博追蹤前20大半導體股的指標顯示，30日波動率已升至 2020 年以來最高。即使美光科技（Micron）繳出亮眼業績，且單季營收預測遠優於華爾街預期，也未能平息震盪。

Gam Investment Management 基金經理人 Jian Shi Cortesi 說：「記憶體股傳統上會在記憶體價格觸及景氣循環高點前幾個月見頂。若記憶體價格漲幅趨平或放緩，可能代表記憶體類股面臨走下坡的風險。」

不過，證券分析師仍看好三星股價。彭博追蹤的券商平均目標價顯示，三星未來12個月還有 52% 上漲空間。花旗上周把三星目標價從46萬韓元調高至53萬韓元，較上周五收盤價高出71%。

評價也是吸引投資人的一大因素。獲利爆發成長，這表示三星股價目前仍只相當於未來12個月預估獲利的 5.7 倍，接近彭博2007 年彙整資料以來最低水準。相較之下，美光本益比為 7 倍，費城半導體指數整體則接近 24 倍。

精華 FAQ

  • 因全球晶片股近期震盪，投資人擔心AI需求與資本支出回報。三星作為最大記憶體晶片商，其財報可反映HBM需求、價格走勢與產能前景，直接影響市場對AI行情能否延續的判斷。

  • 彭博彙整預估，三星6月止一季初估營業利益為84.3兆韓元，約551億美元，較去年同期成長18倍；營收則估增127%，達169兆韓元，並可望創下歷史新高。

  • 雖然晶片股波動劇烈、三星股價近期回檔，但其獲利與估值仍具吸引力，未來12個月仍有約52%上漲空間，且本益比僅5.7倍，明顯低於同業與產業平均。

三星

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