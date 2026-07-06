高盛大砍日圓預測：1年內美元兌日圓看165 東京干預也難救
華爾街巨擘高盛集團大幅下修日圓匯價預測，預期未來一年將貶至1美元兌165日圓，較先前預測的155再貶約6%，成為彭博追蹤機構中最悲觀的預測之一。
高盛點出三大核心因素驅動日圓續貶：日本財政壓力升高、美國公債殖利率居高不下，加上日本銀行（央行）升息步調緩慢，將持續對日圓構成貶值壓力。
高盛策略師Karen Reichgott Fishman指出，儘管高盛模型顯示日圓已極度低估，但美日利差仍有利美元，總經環境「強烈支持日圓持續走弱」。
高盛同步上修短期預測，高盛同步上修短期預測，預估日圓兌美元3個月後將貶至162、6個月後貶至163，先前預估分別為160及158。
避險基金上月將日圓空頭部位增至2017年以來最高。外匯交易員認為，日圓兌美元明年6月貶至165的機率約72%。周一亞洲早盤，日圓兌美元報161.79，持續逼近1986年以來低點，使日圓成為過去一年表現最差的主要貨幣之一。
高盛認為，日圓弱勢反而強化其作為「融資貨幣」的吸引力，借入低成本日圓、轉投高息新興市場貨幣的利差交易將更加活躍，進一步加重貶值動能。
對於日本政府可能再度進場干預匯市，高盛認為效果恐有限。Fishman表示，即使日本財務省持續透過口頭警告或實際干預支撐日圓，但只要美日利差等基本面沒有改變，日圓疲弱的根本因素就不會消失。
高盛認為，日本財政壓力升高、美國公債殖利率居高不下，加上日銀升息步調緩慢，將持續推動日圓走弱，因此把一年內預測上修到165。 高盛同步調高短期預測，估計3個月後美元兌日圓將到162，6個月後進一步到163，較先前預估更偏向日圓續貶的方向。 高盛認為干預效果可能有限。即使日本財務省以口頭警告或實際買進日圓支撐匯價，只要美日利差等基本面未改變，日圓疲弱主因仍會持續存在。
精華 FAQ
高盛認為，日本財政壓力升高、美國公債殖利率居高不下，加上日銀升息步調緩慢，將持續推動日圓走弱，因此把一年內預測上修到165。
高盛同步調高短期預測，估計3個月後美元兌日圓將到162，6個月後進一步到163，較先前預估更偏向日圓續貶的方向。
高盛認為干預效果可能有限。即使日本財務省以口頭警告或實際買進日圓支撐匯價，只要美日利差等基本面未改變，日圓疲弱主因仍會持續存在。
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