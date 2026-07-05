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英雄翻車？三星工會領袖替員工爭到高額獎金 會員竟大出走

編譯季晶晶／綜合外電
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三星標誌。（路透）
三星標誌。（路透）

今年5月底，35歲的三星電子工會領袖崔承浩還站在台上，接受數萬名員工歡呼。他帶領工會與公司談判，成功替半導體部門員工爭取到過去難以想像的高額獎金。部分記憶體工程師今年可望領到大約40萬美元。那一刻，他是個英雄。但掌聲沒持續太久。

相較於記憶體部門員工，手機、電視、家電部門的同事卻只拿到大約4,000美元，有些人拿到的比這還少。不少人心中有怨，穿著黑衣、戴口罩上班，表達抗議，也有人把怒氣轉向崔承浩，數千名工會會員憤而退會。

崔承浩被迫發起信任投票，最終以88%支持率保住領導地位，但這是在工會會員從高峰7萬多人跌至不到5萬人後取得的結果。

這場風暴的根源是AI熱潮創造的驚人財富。市場一度預估，三星營業利益將飆上300兆韓元。崔承浩抓住時機，要求三星比照SK海力士，提高獲利分紅比，甚至不惜發動18天大罷工，迫使三星高層讓步，在罷工前90分鐘才達成協議。

然而，談判成功也讓工會出現裂痕。由於記憶體事業獲利遠高於其他部門，最終獎金大幅向半導體傾斜，讓不少非半導體員工感到被犧牲。就連三星共同執行長盧泰文也坦言，部分員工感到被孤立、被剝奪與失望。

出身魚販家庭的崔承浩，原本只是平凡工程師，因在公司論壇發文討論職場與社區議題，意外累積影響力，走上工運之路。他坦言，如今走在故鄉街頭，同時感受到支持與怨懟。

面對工會分裂，他表示下一步將努力縮小各部門獎金差距，但也承認，半導體與其他事業群利益差異愈來愈大，未來可能需要成立不同的工會，分別代表半導體與其他事業群員工。AI帶來龐大利潤，也讓三星員工原本一致的立場，開始出現裂痕。

精華 FAQ

  • 因為他帶領工會與三星談判，替半導體部門員工爭取到前所未有的高額獎金，部分記憶體工程師甚至可望領到約40萬美元，因此獲得大量員工歡呼。

  • 因為獎金明顯向記憶體部門傾斜，手機、電視與家電部門員工只拿到很少金額，許多人認為自己被犧牲，於是以退會和穿黑衣抗議表達不滿。

  • 它反映AI帶來的獲利分配不均，讓半導體與其他事業群利益差距擴大，原本一致的工會立場因此裂解，甚至可能需要分成不同工會代表各部門。

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