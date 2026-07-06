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散戶投資原油期貨更容易 700美元就能買

編譯任中原／綜合報導
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芝加哥商品交易所8月底允許散戶能以十桶為單位買賣西德州石油。（路透）
芝加哥商品交易所8月底允許散戶能以十桶為單位買賣西德州石油。（路透）

全球最大衍生性金融產品交易商芝加哥商品交易所（CME）宣布，8月底將允許散戶將能以十桶為單位（目前金額約700美元）買賣西德州石油，且每日24小時全天候進行、全年無休，迎合美伊衝突吸引大量散戶押注油價波動的趨勢。

CME在宣布這項之前，Hyperliquid與幣安等加密貨幣平台已提供散戶全天候、全年交易原物料相關商品的工具，且大受歡迎。

CME現行的標準原油期貨合約是每口1000桶，「微型」合約是100桶，現在將每筆合約量下限降到十桶，將使小型玩家更容易加入。

石油市場曾是保留給石油公司、商品貿易商、銀行與避險基金的場所，讓交易商鎖定或猜測未來的油價，長期一來一直供石油公司、煉油業者、航空公司及其他業針對油價動盪進行避險，也供避險基金等金融交易者對未來油價漲跌下注。

但在2月中東戰爭爆發後，由於油價激烈震盪，已吸引散戶大量湧入。CME能源主管基維表示，石油正處於「高度參與興趣」時期，今年3月的「微型」合約交易量是去年同期的11倍，「顯然還有大幅增加的能量」。

牛津能源研究所董事長霍斯尼爾表示，「大量新增的散戶資金」已進入石油市場，可能已成為最近幾周油價變動的要角，對散戶而言，CME新推出的十桶交易合約將能更容易直接押注油價，無須再透過石油公司股票或指數型基金（ETF）。

其他散戶投資平台也表示石油交易量躍增。IG集團指出，3至5月石油交易量年比激增近七倍，占該平台總交易量的13%。eToro平台也表示，2月底之後的三個月期間，石油交易量激增近16倍；反觀黃金，同期間交易量則比今年1月時的高峰回降36%。

精華 FAQ

  • CME將把原油期貨最小交易單位降為十桶，約需700美元即可參與，並維持24小時、全年無休交易，讓散戶更容易直接押注油價漲跌。

  • 主因是中東衝突引發油價劇烈震盪，散戶交易熱度大增。CME認為市場正處於高度參與期，小合約可滿足更多想直接交易原油的人。

  • 多家平台都顯示原油交易明顯升溫，例如IG集團3至5月交易量年增近七倍，eToro在2月底後三個月更暴增近16倍，顯示散戶熱度強勁。

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