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電動車電池續航力變強 助攻買氣升溫

編譯陳律安／綜合報導
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資料公司Recurrent的數據顯示，新款電動車在行駛五年後，電池能量平均仍能保持原始續航里程的95%，優於許多汽車產業人士的預期，有助提高消費者對電動車的信心，以及電動車的普及程度。

Edmunds產業洞見主管考德威爾表示，一般消費者目前還不信任電動車電池，「買家仍惴惴不安」。

研調機構AutoPacific去年的調查顯示，正在物色新車的買家對電動車卻步的首要原因，是憂心須支付電池置換費用。

電動車剛問世時，買家的疑慮有其根據。在2011年至2016年出廠的電動車中，每12輛約有一輛需要更換電池。然而，Recurrent數據表明，在2022年之後出廠的電動車，僅0.3%曾更換電池，表現明顯改善。

倫敦政經學院（LSE）電動車研究主任阮進越（音譯）表示，最新電動車電池的使用壽命，即使行駛里程較高，也能與內燃機相媲美。

他指出，電動車電池化學成分、電池管理系統及熱管理的改善，不僅壓低電池成本，也提升耐用度。

彭博新能源財經（BNEF）資料指出，自2010年來，電池價格已大跌逾90%。

隨著電池技術進步，電動車已能避免早期日產Leaf曾出現的問題。Leaf 2010年上市時，因缺乏新款電動車配備的電池冷卻技術，電池很快衰退，當時還登上新聞版面。

產業分析師也說，電池置換成本也在下降，愈來愈多電動車設計時，已考量長期使用下的保修便利性。

Recurrent說，根據不同車廠，過保電池的替換價格，從5000美元至1.6萬美元不等。

但該公司執行長凱斯（Scott Case）表示，許多電動車製造商已更改作法，若電池故障不必更換整顆電池，僅需替換壞掉的零件。

鼓吹電動車的分析師亞納西希望，民眾更了解電動車電池的使用壽命，有望提高美國市場對電動車的接受度。

不過，電動車電池也有其挑戰。根據Geotab的數據，一顆頻繁以高功率快速充電的電池，所損失的里程是以較低功率充電電池的兩倍，頻繁充電到100%、或任由電池沒電一段時間，以及在極冷與極熱環境下，里程數也會減少。

精華 FAQ

  • Recurrent的數據指出，新款電動車行駛五年後，電池能量平均仍可維持原始續航里程的95%，顯示耐久度已明顯優於外界先前的預期。

  • Edmunds與AutoPacific的調查都顯示，買家主要擔心電池衰退與更換費用，尤其過去早期車款確曾出現較高故障率，讓消費者對長期持有成本有所疑慮。

  • 近年電池化學成分、管理系統與熱管理持續進步，BNEF也指出電池價格自2010年來已跌逾90%；同時新車更常採模組化設計，維修時不必整顆更換。

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