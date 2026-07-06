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韓元啟動24小時交易 磁吸全球資金

編譯廖玉玲／綜合報導
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南韓外匯市場6日起正式實施韓元兌美元的24小時全天候交易。 （路透）
南韓外匯市場6日起正式實施韓元兌美元的24小時全天候交易。 （路透）

南韓外匯市場6日起正式實施韓元兌美元的24小時全天候交易，鬆綁1997年亞洲金融風暴後以來的外匯管制，反映南韓政策重心已轉為建立完全開放的貨幣市場，以吸引全球資金。但在韓元匯率貶至逼近2009年低點之際，這項政策也可能提高股匯市、甚至全國經濟所面臨的風險，當局嚴陣以待。

7月6日起，韓元兌美元交易為24小時進行，取代現行從首爾時間上午9時至凌晨2時的時段，全年只有周末和元旦休市，就算南韓國定假日期間，交易依然照常執行，現金結算順延至下一個銀行工作日；開盤與收盤時間也與美國同步。

當局預期，這將改善海外投資人及進出口業者的便利性，並有助降低交易成本，擴大向國際開放南韓金融市場。延長外匯交易時間對爭取MSCI調升評級至已開發市場的地位，也至關重要。東方匯理（Amundi）資產管理公司高級亞洲宏觀策略師黃舒表示，「延長交易時間是提升全球金融市場影響力的必要措施」，「要使韓元交易達到與G10貨幣相當的水準，就需確保在延長交易時間內的流動性」。

主管當局也將發布新的韓元兌美元參考匯率，例如每小時發布的時間加權平均價（TWAP），現行在首爾下午3時30分發布的現貨收盤價及市場平均匯率（MAR）將照舊，以利統計與官方溝通。

韓元兌其他非美元貨幣的交易時間則維持在當地時間上午9時到下午3時30分。

已開發國家已實施全天候匯率交易多年，在南韓卻是前所未有地放寬本幣管制。在亞洲金融風暴導致政府外匯存底枯竭、國家幾乎瀕臨破產，被迫接受國際貨幣基金（IMF）紓困後，南韓外匯政策一直走不出這場危機的陰影。

不過，韓元兌美元今年來已重貶5.9%，徘徊於2009年低點附近，表現在主要亞幣僅略勝印尼盾。南韓央行5日公布的資料顯示，韓元上半年平均匯價為1484.56韓元兌1美元，僅高於1998年上半年的1493.08韓元。

南韓啟動匯市全天候交易，將使韓元和南韓經濟更易於遭受投機客狙擊，從而加劇市場波動，助長空頭押注。拜人工智慧（AI）熱潮所賜，首爾Kospi指數今年來大漲逾90%，稱冠全球主要股市，但也劇烈震盪，上半年共熔斷2萬9357次，為歷來半年期間最多。

今年來全球投資人已從韓股撤資約1023億美元，南韓國民年金公團（NPS）也一直加碼投資海外，美韓貿易協議對匯率的影響也帶給韓元壓力；根據該協議，首爾已承諾向美國投資3500億美元。

精華 FAQ

  • 南韓希望藉由24小時交易提升外資與進出口業者的便利性，降低交易成本，並加速金融市場國際化，同時爭取MSCI調升至已開發市場地位。

  • 韓元兌美元改為首爾時間全天交易，全年只在周末與元旦休市；即使國定假日也照常交易，但現金結算會順延到下一個銀行工作日。

  • 在韓元已接近2009年低點之際，全天交易可能使投機客更容易進場，放大匯率波動與空頭壓力，甚至連帶衝擊股市與整體經濟。

匯率 南韓

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