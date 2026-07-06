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AI類股行情動盪 印度股市成資金避風港

編譯陳律安／綜合報導
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在人工智慧（AI）類股近來陷入動盪之際，之前錯失AI行情的印度股市，反而正贏得尋求避風港的投資人青睞。

彭博資訊報導，AI熱潮引發美股與亞股劇烈波動，波動相對平緩的印度NSE Nifty 50指數正成為投資人的避風港。上半年該指數漲跌幅1%以上的交易日，僅占32%，比率僅略高於標普500指數，且遠低於MSCI新興市場指數。

由於投資人轉向AI供應鏈業者雲集的台韓股市，今年來缺乏AI題材的印度股市備受冷落，但隨著AI行情降溫，投資人對印度股市的興趣也開始回升。杜拜Arkevium資本公司投資長維索表示，「印度（股市）平穩歸根究柢只有一個原因：它與AI題材無關」。

同時，伊朗戰爭平息後油價回落，盧比回穩，也帶給印股轉機。研究機構Asksandipsabharwal.com創辦人薩巴瓦爾指出，「商品價格下跌，已幾乎一夕改變印度的總體經濟前景」，「商品價格走低、資金流動改善，加上利率穩定，將創造出有利環境，未來幾季獲利預期獲上修的企業，有望多於下修」。

美股 新興市場 印度

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