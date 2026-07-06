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世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

世界盃賽事火熱 預測平台交易創新高

編譯陳苓／綜合報導
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2026世界盃足球賽可望是史上規模最大的博弈賽事，預測平台受惠於此，6月交易量暴增，Polymarket更改寫單月歷史新高。

Dune分析公司蒐集的用戶資料顯示，預測平台Polymarket的國際事件合約交易所，6月名目交易量突破108億美元，一反4、5月的下滑頹勢，且是歷來單月最高。Polymarket美國平台的名目交易量也月增98%至超過35億美元。

另一預測平台Kalshi的6月名目交易量衝破310億美元，較5月的179億美元激增70%以上。世足6月11日開踢以來，Kalshi每日交易量持續高於10億美元。

就連6月才成立的預測平台Rothera也沾光。根據美國銀行（BofA），Rothera該月名目交易量20億美元，已占美國預測市場交易量的7%。Rothera是海納國際集團（Susquehanna）與網路券商羅賓漢（Robinhood）成立的合資企業，羅賓漢將自家平台的部分世足合約，轉往Rothera。

眾家平台的未平倉合約居高不下。Polymarket的未平倉合約總額略低4億美元，處於高檔，但約與過去幾個月相當。Kalshi未平倉合約總額則超過10億美元。

精華 FAQ

  • Polymarket在六月的國際事件合約交易所名目交易量突破108億美元，改寫單月歷史紀錄；其美國平台交易量也月增98%，顯示世足題材明顯推升市場熱度。

  • Kalshi六月名目交易量衝破310億美元，較五月的179億美元大增七成以上。世界盃自6月11日開踢後，其每日交易量持續維持在10億美元以上。

  • Rothera六月才成立便受惠於世足合約轉移，當月名目交易量達20億美元，約占美國預測市場交易量的7%。它是Susquehanna與Robinhood的合資平台。

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