英廉航易捷航空原則同意賣身美資 估值55億英鎊 完成交易將下市

易捷航空（easyJet）原則同意美國投資公司Castlelake提高後的收購提案，交易估值最高達55億英鎊，若交易完成將下市並私有化。（路透）

英國廉價航空 易捷航空（easyJet）周日（5日）宣布，原則上同意接受美國投資公司Castlelake提高後的收購提案，交易估值最高達55億英鎊（約73.4億美元）。若交易完成，這家成立31年的航空公司將下市、成為私有企業，可能改寫歐洲航空業版圖。

Castlelake最新報價為每股6.90英鎊，較5月29日首度向英國監管機關揭露收購意向前的收盤價溢價73%。這項交易正值伊朗 衝突推升燃油價格、全球航空業獲利承壓之際。

易捷航空因握有倫敦蓋維克機場、巴黎及日內瓦等主要機場的珍貴起降時段，長期被視為併購熱門標的。

該公司6月曾拒絕Castlelake估值49.3億英鎊的收購提案，但同意有限度開放商業資料，顯示易捷航空仍有意持續協商。

易捷航空董事會表示，最新報價已達董事會傾向建議股東接受的水準，但Castlelake仍須在8月3日前提出正式收購要約。

Castlelake是航空業重要貸款機構，曾向約200家航空公司出租飛機。除與易捷航空共同發布聲明外，該公司未再進一步評論。

不過，這筆交易仍面臨歐盟 所有權規定挑戰。依規定，在歐盟營運的航空公司須由歐盟人士持有多數股權並掌握控制權。

Castlelake先前表示，將持有收購載體49%股權，其餘由前馬來西亞航空執行長Peter Bellew及航空業高階主管Mark Breen等兩名歐盟人士持有，以符合相關規範。

易捷航空目前在38個歐洲國家營運355架飛機、超過1,200條航線。雖然疫後復甦仍面臨挑戰，但套裝旅遊業務及高效率的空中巴士機隊仍是亮點。

創辦人Stelios Haji-Ioannou及其家族目前持有約15%股權，為公司最大股東。受倫敦上市企業估值偏低吸引，2026年英國併購市場交易規模也可望創下歷史新高。