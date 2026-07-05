馬斯克推動X轉型超級App 旗下X Money擬進軍日本

X Money具備美元支付、存款以及轉帳等功能，並與美國信用卡公司Visa以及在金融科技領域實力雄厚的美國銀行Cross River Bank展開合作。（路透）

X平台老闆馬斯克 已正式開始在社群媒體X上提供金融服務工具X Money。此服務讓使用者可直接在X平台上轉帳、存款與支付，推動X朝整合日常各項功能的「超級App 」轉型。

「讀賣新聞」及BigGo Finance報導，這項服務已於6月下旬開始在美國境內向X的部分付費會員開放。X表示，將根據用戶反應進一步改善服務，再逐步擴大開放給一般用戶，但目前尚未透露具體的時程。

X Money具備美元支付、存款以及轉帳等功能，並與美國信用卡公司Visa以及在金融科技領域實力雄厚的美國銀行Cross River Bank展開合作。X希望透過提供過往由銀行或支付應用程式（App）所承擔的功能，將X旗下約6億名用戶，進一步綁定在自家的金融生態系中。

其中，這項服務的核心亮點是提供高達6%的活期年化收益率，象徵著馬斯克（Elon Musk）長期推動的「超級App」（Super App）構想開始實現。X同時也計畫將此服務推向全球，其中特別鎖定用戶數僅次於美國的第二大市場日本 。報導分析，這極有可能對現有的金融版圖造成衝擊。

此外，X Money除了存款年利率高達6%，遠超大型銀行之外，購買指定商品還可獲得3%現金回饋。這種利用高利率等誘因，提高用戶對自家生態系黏著度的作法，美國科技巨頭蘋果（Apple）先前在推行旗下金融服務時也曾採用過。

美國密西根大學教授高登（Eric Gordon）指出：「X Money有望成為美國最大規模的數位支付網絡之一，甚至具備與大型銀行相抗衡的潛力。」

報導點出，馬斯克此舉正是對標擁有超過10億用戶的中國通訊App「微信」（WeChat）。微信將轉帳、支付、網購及預約叫車等功能融為一體，作為超級App，已成為中國民眾日常生活中的重要平台。

而在日本，LINE雅虎（LY Corporation）也計劃從今年夏天開始，讓用戶能直接在免費通訊軟體LINE的聊天畫面中，使用電子支付公司PayPay的轉帳服務。可見透過支付服務打造超級App的趨勢，正在世界各處蔓延。

不過，超級App之所以能在中國迅速普及，主因在於當時信用卡支付環境尚未發展健全。在信用卡支付網絡早已根深蒂固的美國市場等地，這項服務能否順利滲透，仍是未知數。

此外，來自監管機構與國會的阻力更是一大挑戰。

美國參議院銀行委員會的民主黨首席議員華倫（Elizabeth Warren）在給馬斯克的信中，也表達了強烈擔憂。她指出X「尚未證明能夠安全且負責任地營運X平台，因此無法信任其擴展至金融服務領域」。X過去曾面臨諸多問題，包括假帳號氾濫，或淪為投資詐騙的溫床。

這項新嘗試的成敗，將取決於X公司能否落實金融服務所要求的嚴格身分驗證、反詐騙轉帳機制以及用戶資訊保護。