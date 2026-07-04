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美股下半年迎首場關鍵考驗 下周開盤前先回顧五件國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
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Meta要賣AI算力，引發供給過剩、投資力道放緩疑慮，驚動市場。（路透）
Meta要賣AI算力，引發供給過剩、投資力道放緩疑慮，驚動市場。（路透）

晶片股罩頂之下，美國股市下半年將迎接第一場關鍵考驗：AI行情能否挺過獲利檢驗，資金又能否從漲幅已高的半導體股，順利轉進工業、金融等更廣泛類股。接下來迎接7月頭一個完整交易的一周，投資人焦點將轉向聯準會（Fed）會議紀錄和第2季財報季，兩者都可能左右這波輪動行情能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 下半年首關先看晶片股能否止血 美股迎資金輪動關鍵考驗

美股3日適逢國慶日假期休市，費城半導體指數2日連兩日跌了11%，周線下跌4.4%，台積電ADR則保住0.4%周線漲幅；道瓊工業指數收在歷史新高。

晶片股震盪加劇，投資人開始追問：AI行情是否已漲過頭，資金輪動能否接棒撐住大盤。AI概念股面臨的考驗，不只是股價偏高，也包括資本支出是否能轉化成實際獲利。

2. 國際油價可能年底下探60美元 日圓貶至170

花旗集團2日預估，國際油價今年底前可能下探每桶60美元，因美國與伊朗之間的瞭解備忘錄（MOU）在未來幾個月預料將持續有效，並最終轉化為正式協議，讓荷莫茲海峽航行所遭受的干擾繼續減緩。

日圓兌美元目前逼近1986年來低點，彭博經濟學家的研究模型顯示，2023年拖累日圓走弱的力量再度浮現，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破170日圓。

3. 美歐熱浪襲人 電力需求飆新高

隨著灼熱的熱穹持續籠罩美國東部，美國最大電網本周用電需求飆升至歷史新高，首都華府部分獨立紀念日慶典甚至被迫暫停。

這波危險熱浪使美國許多城市氣溫升破華氏100度（約攝氏38度）。

在歐洲，世衛組織（WHO）估計，最近的熱浪在一周內導致1,300多人喪生，多數是老年人。極端高溫會限制工作和擾亂交通，從而抑制經濟活動。

荷蘭國際銀行（ING）總體研究部門主管與德國首席經濟學家布澤斯基指出，歐洲破紀錄高溫的熱浪已從單純的天候事件，轉變為會撼動當地經濟的總體經濟因素，活動取消和學校關閉「讓人想起新冠疫情期間的封鎖」。

4. 川普繼續設法延伸對Fed影響力醞釀撤換理事 視庫克鮑爾為眼中釘 還鎖定亞特蘭大聯準銀總裁

川普繼續向聯準會（Fed）出招，在最高法院本周駁回川普政府將理事庫克免職的訴求後，又開始尋找其他辦法。

彭博引述知情人士報導，川普政府內外的人馬正積極研究如何撤換Fed理事會成員，為川普更多人選騰出空間。最高法院目前允許庫克留任，但她仍是川普陣營鎖定的對象，前主席鮑爾也一樣。

知情人士還說，川普政府也把亞特蘭大聯邦準備銀行總裁出缺，視為另一個擴大影響Fed的機會，財政部長貝森特正透過人脈物色可能人選。

Fed主席華許1日出席歐洲央行（ECB）年度論壇時表示，近幾周通膨預期與風險均有所下降，但重申「要讓通膨降至2%」的目標水準，他也說不會就未來的利率政策，給予前瞻指引。

5. 南韓大投資 全球記憶體業壓力測試

南韓政府周一宣布由三星和SK海力士領軍的「三大超級計畫」，以史上最大記憶體投資案最受矚目，兩大巨頭將合計豪擲800兆韓元（約5,182億美元）擴產，目標是未來五年DRAM產能翻倍。

業界人士分析，歷史經驗顯示，記憶體廠宣布大擴產，即產業景氣上升循環即將觸頂訊號，此次兩大韓廠大動作擴產，全球記憶體業將面臨壓力測試，南亞科、華邦、威剛、群聯等台灣記憶體相關業者全面警戒。

精華 FAQ

  • 主要看AI概念與晶片股能否撐過獲利檢驗，以及資金是否能順利從高漲半導體股輪動到工業、金融等更廣泛類股，延續大盤上行動能。

  • 花旗預估油價年底前可能跌至每桶60美元，因美伊協議有望持續降低霍爾木茲風險；日圓則受舊有貶值因素再現影響，年底恐進一步貶破170。

  • 三星與SK海力士宣布史上最大記憶體擴產，可能意味產業景氣接近循環高點，全球供需壓力升高，台灣記憶體廠如南亞科、華邦、威剛與群聯都需提高警戒。

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