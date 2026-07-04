天然氣漲價重拾燃煤 2025年全球碳排增長美國佔3分之1

在中國，汽、柴油使用量去年雙雙下滑，延續2024年以來的趨勢；天然氣的需求增長主要集中在歐洲、中東與北美。 （路透）

能源智庫「能源學會」指出，由於天然氣 價格上漲導致電力業者重拾燃煤，美國去年佔全球碳排新增量達1/3；另美國為資料中心供電而規劃數十座燃氣電廠，一年碳排量直逼整個法國。

路透社報導，能源學會（EI）6月30日發布一份與能源智庫Ember、畢馬威會計事務所（KPMG）、諮詢機構科爾尼研究院（Kearney Institute）共同彙編的報告，指出全球能源生產及使用所產生的碳排，2025年增長1.1%，達到358億600萬噸。這裡面美國佔新增量的13.3%。

若是計算範圍更廣的能源領域且採計溫室氣體排放量，則全球總排放量也是增長1.1%，達到410億噸。此時美國則佔新增量的36%，總排放量年增率3.2%，相較之下中國的年增僅0.3%。

美國去年燃煤消耗量激增10%，成為推升整體排放的主要推手。

中國雖仍是全球最大的碳排國，占全球能源領域排放量的31.3%，但他們去年相較2024年僅增0.7%；歐洲則僅增0.5%；反觀北美被記錄到最大的增長量，排放量較 2024年增加約3%，一反過去10年來排放量持續下降趨勢。

路透社結合美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）及中國國家統計局2025年最新人口數據計算，人均碳排量美國幾乎是中國的兩倍，美國是每人15.36噸，中國為每人8.92噸。

報告顯示，2025年全球能源總供應量增長1.7%，其中以再生能源貢獻最大。再生能源發電量增長9.1%，主要是受太陽能增加30%所帶動。

但在電動車、資料中心及人工智慧（AI）推波助瀾下，全球電力需求年增3%，成長速度已超越電力供應。

在中國，汽、柴油使用量去年雙雙下滑，延續2024年以來的趨勢；天然氣的需求增長主要集中在歐洲、中東與北美。

另據美國環保團體「環境誠信計畫」（EIP）審查全美74個已提出或規劃中為資料中心供電的燃氣電廠專案，發現這些獨立電廠每年總計將產生6億6200萬噸溫室氣體排放。

EIP的報告指出，這些電廠的溫室氣體排放規模已堪比全法國或全澳洲一整年的排放量。由於電廠會釋放氮氧化物（NOx）和苯等有害污染物，也將對周邊居民帶來重大公衛風險。

被EIP點名的74座燃氣電廠裡，逾半數位於德州，其餘則集中在包括俄亥俄州（10座）、賓州（6座）及西維吉尼亞州（4座）等天然氣重鎮。

儘管有環保疑慮，川普政府仍疾呼加速興建資料中心，並積極採取措施降低興建與供電門檻，將之視為與中國AI競賽攸關國家安全與經濟發展當務之急。

然而，路透社與益普索（Reuters/Ipsos）6月底的一項民調顯示，僅1/3的受訪美國人贊成如此快速增建資料中心。隨11月3日美國期中選舉逼近，相關議題已成為選民與各政治陣營密切關注的攻防焦點。