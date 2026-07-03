半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

台積電今年資本支出將提高多達37%，以滿足日增的需求。（路透）

半導體股截至第2季末似已完全接掌股市。費城半導體指數過去三個月來暴漲90%，記憶晶片大廠美光短短一年內股價狂飆730%，在在凸顯人工智慧（AI）錢潮再度湧入晶片股。但眼見半導體股近日漲勢已露疲態，投資人不禁想問：半導體股是否已觸頂下滑？後市展望如何？

金融時報報導，上季晶片股大漲，為科技股稱霸華爾街 再錦上添花。SpaceX上市後，美國上市公司市值前十名如今全由科技公司包辦，是史上頭一遭。其中三家是半導體專業公司，另外七家都設計自己的晶片。

晶片股熱得冒泡 「空軍」伺機而動

晶片是發展AI的關鍵要素，隨著AI投資熱潮方興未艾，投資人「害怕錯過」（FOMO）的心態驅動晶片股最新一波凌厲漲勢。但投資人在踴躍參與這場狂歡派對的同時，唯恐半導體股已漲到頂的焦慮感也油然而生，記憶體股尤其是關切焦點，畢竟這產業受景氣榮枯影響的惡名昭彰。

「大賣空」原型人物貝瑞就表示，他已加碼放空AI股的部位，理由是南韓宣布大規模投資AI與半導體，可能標幟著AI泡沫「結束的開始」。

記憶晶片大廠三星 和SK海力士本周表示，打算在南韓投資6,000億美元。同時，SK海力士發行的美國存託憑證（ADR）預定下周開始交易，盼能籌資290億美元。這顯示晶片需求激增，已促使業者設法大幅擴充產能。

AI支出狂潮帶旺需求 晶片供應吃緊看不到盡頭

在AI焦點從基礎設施轉向模型與應用之際，迷戀晶片股乍看下有點怪異，但一種需求會帶旺另一種需求。例如，Anthropic的程式開發代理（agent）工具「Claude Code」大受歡迎，已導致「詞元」需求躍增，進一步助長基礎設施的需求，從全球首富馬斯克旗下xAI算力出租生意興隆可見一斑。近幾周來，xAI已和Google、新創公司Reflection AI簽署每月合計價值約23億美元的協議，相當於一年280億美元，與xAI截至3月底累計在資料中心砸下的265億美元資本支出相比，投資回報既迅速又可觀。這有助於說明為何AI公司競相擴建產能，並把一大部分資金撥給晶片。

有些晶片大買家眼光看得遠，不畏下一波半導體景氣下沉，認為影響較有限。美光上周就表示，已和客戶敲定一系列長期協議，包括五年期供應約，所以即使景氣果真向下沉淪，產品價格底部也有支撐。

另外，晶片產業供應鏈能不能滿足日增的需求，也有疑問。重要瓶頸可能在高階晶片設備製造商艾司摩爾（ASML），以及全球晶圓代工龍頭台積電 （TSMC）。台積電已表示，今年會比照去年，資本支出也將提高多達37%。但台積電之前連兩年緊縮，2026年資本支出只比2022年高50%。

對照下，AI晶片的大買主投資手筆更大。據科技研究平台Exponential View估算，七家大型資料中心營運商打算今年支出8,480億美元，至少是他們2022年支出金額的五倍，十分驚人。

倘若科技公司判斷正確，今後AI需求果真起飛，那麼晶片供應吃緊現象看來還會持續一段時日。晶片景氣上升循環當然不會持續到永遠，但目前尚難斷定這波景氣即將告終。話雖如此，基於半導體股今年來飆得這麼猛、漲幅這麼大，投資人不無理由焦慮。