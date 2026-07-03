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日圓下半年恐續貶 彭博經濟學家稱觸及170機率不低

編譯劉忠勇／綜合外電
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彭博經濟學家的研究模型顯示，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破1...
彭博經濟學家的研究模型顯示，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破170日圓。（路透）

日圓兌美元目前逼近1986年來低點，彭博經濟學家的研究模型顯示，2023年拖累日圓走弱的力量再度浮現，日圓今年下半年恐持續面臨貶值壓力，年底甚至可能貶破170日圓。

這套分量迴歸模型以美日利差期貨定價為主要變數。模型截至6月30日的預估中值顯示，美元兌日圓9月底可能升至164.2，年底進一步升至165.82；年底升破170的機率為34%，高於165的機率為54%，維持在155至165之間的機率為34%，低於150的機率不到5%。

日圓對美元今（周五）變動不大報161.16，昨天回升0.9%至 161.11日圓。

研究指出，當前情勢和2023年相近。當年矽谷銀行倒閉後，市場一度降低對聯準會（Fed）升息的預期，但隨後又重新押注貨幣政策收緊；日本銀行（央行）則維持寬鬆政策，日圓從6月底的144.31一路貶至11月的151.72，跌幅達5.1%。

2026年的情勢更不利日圓。中東緊張升高油價和日本進口成本疑慮，美國通膨風險也讓市場持續留意Fed進一步收緊政策。日銀雖已升息，但幅度不足以明顯縮小美日利差，加上主張刺激景氣的高市早苗政府傾向要求日銀放慢升息腳步，日圓下半年可能呈現緩慢而持續的貶勢。

模型顯示，今年日圓貶值機率甚至略高於2023年，主因市場當年已開始預期日銀隔年退出殖利率曲線管控和量化質化寬鬆，多少替日圓提供支撐，今年則缺少類似因素。

精華 FAQ

  • 模型預估美元兌日圓9月底可能升至164.2，年底進一步到165.82；其中貶破170的機率約34%，顯示日圓仍偏向續弱。

  • 主因是美日利差未明顯縮小，市場仍擔心Fed維持偏緊政策；同時日銀升息幅度有限，加上日本政府傾向要求放慢升息，形成壓力。

  • 研究指出，2023年雖曾因SVB事件短暫壓低Fed升息預期，但之後又回到收緊預期；今年則缺少日銀政策轉向的支撐，因此貶值壓力更大。

聯準會 央行

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