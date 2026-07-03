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日本打突襲戰穩定匯率 拉高做空日圓成本

編譯劉忠勇／綜合報導

路透引述知情人士報導，日本官員正悄悄改變策略，放棄事先發出干預警告的慣用手法，轉而釋出準備採取更精準的手段，意在逼退投機客，並拉高做空日圓的成本。日圓兌美元2日走升1%，報160.91。

有別於過往在出手干預前總會一步步加重語氣的口頭警告，知情人士說，財務省這次可能突然出手，一舉掃除投機性日圓部位。此外，官員也刻意避免暗示任何會引發干預的特定匯率「防線」。

這項轉變反映財務省採取更強硬的做法，甚至把沉默本身當成政策工具，讓交易員無法掌握下一步。知情人士說，這也提高突襲式干預的風險，出手時機可能取決於投機性日圓空單累積到一定程度，而不是匯率跌破市場普遍認知的特定價位。

另有兩名知情人士透露，財務省這套做法，加上日本銀行持續釋出鷹派訊號，顯示雙方正聯手壓制看空日圓的力量。

官方未來若出手干預，不會再給交易員這種退場機會，市場不確定性也會升高，放空日圓的風險隨之加大。這顯示當局認為保持低調、不透露底牌具有明顯優勢。

一位知情人士告訴路透：「干預時機很難拿捏。目的就是要打擊投機客，因此必要時，當局就會出手。」另一位知情人士也抱持同樣看法。其中一人還說：「重點不在日圓跌到多少，而是要怎麼做，才能更有效防止日圓過度貶值。」

另一個關鍵考量，是七大工業國集團（G7）盟國、特別是美國的立場。貨幣干預通常只在對抗無序市場波動時才具正當性，因此美方的支持相當重要。

由於日圓跌勢呈現緩慢且沉悶的特徵，投資人對於華府是否會支持另一波干預行動，已產生疑問。

美國財政部長貝森特已暗示日銀需進一步升息，但對日本最近一次干預日圓一事保持沉默。

日銀升息步調遲緩，政策利率維持在1%，遠低於Fed的3.50%-3.75%區間，持續擴大的利差繼續鼓勵投資人拋售日圓。Fed官員的鷹派談話，也因市場看好美國利率走高而推升美元。

精華 FAQ

  • 因為過去的口頭警告容易讓投機客提前布局，反而削弱干預效果；改採沉默與突襲手法，可提高市場不確定性，增加做空日圓的風險與成本。

  • 若官方不再提前示警，交易員將難以判斷退場時機，空頭可能在干預時被迫快速回補，造成損失擴大，也會降低市場持續押注日圓貶值的意願。

  • 日銀持續釋出升息傾向，美國財政部長也暗示日銀應進一步升息；但日本利率仍遠低於美國，利差擴大仍使投資人傾向拋售日圓。

日本 匯率

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