我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶假期 紐約州嚴查酒後、分心駕駛 將增設檢查站

紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽

韓媒：三星晶圓代工先進製程近滿載 新訂單改採配額制

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓平澤的三星電子半導體廠。（路透）
南韓平澤的三星電子半導體廠。（路透）

朝鮮日報引述業界人士報導，隨著AI半導體需求升溫、全球大型科技公司訂單增加，三星電子晶圓代工事業部分製程已採取「配額分配」，將有限產能集中分配給較重要的客戶和製程。

據報導，三星電子晶圓代工事業部最近調整供貨優先順序，產能優先分配給現有客戶，新客戶訂單則選擇性承接。三星晶圓代工生態系內，南韓主要IC設計業者也開始出現類似供需變化。

一位設計業者主管透露：「三星晶圓代工製程從今年起開始實施配額分配，目前傾向集中資源在前景明確的案子。」

業界人士說，AI市場爆發成長，正從根本改變晶圓代工需求。先進製程過去以智慧手機應用處理器（AP）為主，最近則轉向AI加速器、特殊應用IC（ASIC）和高效能運算（HPC）晶片，全球大型科技公司訂單也隨之大量湧入。

三星晶圓代工事業部目前生產特斯拉自動駕駛晶片，以及AI新創公司Groq的AI推論晶片，同時也擴大和輝達、Google等全球AI業者合作。業界認為，這些大型科技公司的需求，正使部分製程供需轉趨吃緊。

其中，三星晶圓代工4奈米製程據報導到明年幾乎已全數滿載，部分8奈米製程也接近滿載。

從晶圓代工營運角度來看，相較於同時量產多種產品的「少量多樣」模式，把產能集中在少數大案的「大量少樣」模式，更有利於提升晶圓廠效率和獲利。

另一名業界人士說：「從工廠角度來看，與其同時量產多種產品，不如集中生產少數大案，營運效率高得多。」

業界認為，全球晶圓代工龍頭台積電的先進製程供給吃緊，加上科技龍頭為分散供應鏈風險，紛紛尋求多家晶圓代工業者合作，這些因素均帶動三星晶圓代工的產能利用率攀升。

精華 FAQ

  • 主因是AI半導體需求快速升溫，加上大型科技公司訂單增加，先進製程產能趨近飽和。三星因此優先保留資源給既有客戶與前景明確的案子。

  • 報導指出，三星晶圓代工的4奈米製程到明年幾乎已全數滿載，部分8奈米製程也接近滿載，顯示先進與次先進製程都出現吃緊情況。

  • AI市場爆發成長，帶動AI加速器、ASIC與HPC晶片需求，同時台積電先進製程供給緊俏，科技巨頭又想分散供應鏈風險，因而轉向三星合作。

南韓 三星

上一則

英雄電競、ESL FACEIT Group和Niko Partners聯合發佈《電競世代：人群畫像與消費驅動力》電競白皮書

下一則

Eskom 攜手華為揭幕現代化中心 擘畫南非電力數字化未來

延伸閱讀

三星半導體調整官網運作模式 簡中資訊轉向微信小紅書

三星半導體調整官網運作模式 簡中資訊轉向微信小紅書
南韓借鏡台積電 分散全國生產 打造三大半導體基地

南韓借鏡台積電 分散全國生產 打造三大半導體基地

英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝 陳立武再出招強化代工布局

英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝 陳立武再出招強化代工布局
傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產

傳三星電子重啟1.4奈米晶片計畫 目標2029年量產

熱門新聞

香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

2026-06-30 22:14
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美股透露的訊息並不一致。看來不像一波重大跌勢的開端，更像是表面之下正在整理。（美聯社）

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

2026-06-27 02:00

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮