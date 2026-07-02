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Nike獲10億美元關稅退款 上季獲利超預期

編譯季晶晶／綜合外電
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Nike上季獲利優於市場預期，但主要受惠於近10億美元關稅退款，核心營運復甦力道...
Nike上季獲利優於市場預期，但主要受惠於近10億美元關稅退款，核心營運復甦力道仍待觀察。（路透）

運動用品大廠Nike公布最新財報，上季獲利大幅超越華爾街預期，但主要受惠於近10億美元的關稅退款，扣除該因素後的核心營運仍顯疲態，加上中國市場銷售持續疲弱、自營通路銷售下滑。

Nike在美股6月30日盤後公布，截至5月底的2026會計年度第4季，單季營收約109.7億美元，年減1%，略高於市場預估的108.5億美元；淨利達10.7億美元，但當中高達約9.86億美元是關稅退款。這筆退款源於美國最高法院今年稍早推翻總統川普動用緊急權力徵收的部分關稅。

至於上季每股盈餘（EPS）為72美分，就算扣掉關稅退款貢獻的52美分，仍優於市場預估的12美分。

但若剔除這筆一次性退款，Nike的毛利率將與去年大致持平，而非財報顯示的從40.3%大幅提升至49.2%。反映獲利改善主要來自一次性因素，而非核心營運大幅回升。全年來看，Nike總獲利仍較上年度萎縮3%。

區域表現方面，備受關注的中國市場營收按固定匯率計算年減17%，大致符合公司先前財測，顯示該地區需求復甦仍具挑戰。

通路表現則呈現分化。上季批發業務，也就是對零售商的銷售，年增4%，但自有實體門市與線上商店銷售年減7%。分析師指出，Nike試圖將自有通路轉型為高單價商品銷售據點，減少折扣促銷，此策略調整尚需時間發酵。

執行長希爾（Elliott Hill）坦言，Nike仍面臨營收逆風，但專業運動性能產品銷售已有改善。隨著世足賽開打，Nike相關周邊商品銷售動能備受關注。

數據顯示，Nike約28%的世足賽主題商品已售罄，表現優於競爭對手愛迪達（Adidas）的7%。

精華 FAQ

  • 主要原因是公司取得約9.86億美元關稅退款，帶動淨利與每股盈餘明顯上升。若扣除這筆一次性挹注，獲利表現雖仍優於預估，但核心改善幅度不如表面數字亮眼。

  • 扣除退款後，Nike毛利率大致只與去年持平，並非財報顯示的大幅跳升。這代表獲利改善主要來自一次性因素，而非需求明顯回升或營運效率出現結構性改善。

  • 中國市場營收按固定匯率年減17%，顯示復甦仍有挑戰；自有門市與線上銷售也年減7%。雖批發業務成長4%，但整體需求仍偏弱，策略調整仍需時間發酵。

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