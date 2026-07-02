Nike獲10億美元關稅退款 上季獲利超預期

Nike上季獲利優於市場預期，但主要受惠於近10億美元關稅退款，核心營運復甦力道仍待觀察。（路透）

運動用品大廠Nike公布最新財報，上季獲利大幅超越華爾街 預期，但主要受惠於近10億美元的關稅 退款，扣除該因素後的核心營運仍顯疲態，加上中國市場銷售持續疲弱、自營通路銷售下滑。

Nike在美股6月30日盤後公布，截至5月底的2026會計年度第4季，單季營收約109.7億美元，年減1%，略高於市場預估的108.5億美元；淨利達10.7億美元，但當中高達約9.86億美元是關稅退款。這筆退款源於美國最高法院今年稍早推翻總統川普 動用緊急權力徵收的部分關稅。

至於上季每股盈餘（EPS）為72美分，就算扣掉關稅退款貢獻的52美分，仍優於市場預估的12美分。

但若剔除這筆一次性退款，Nike的毛利率將與去年大致持平，而非財報顯示的從40.3%大幅提升至49.2%。反映獲利改善主要來自一次性因素，而非核心營運大幅回升。全年來看，Nike總獲利仍較上年度萎縮3%。

區域表現方面，備受關注的中國市場營收按固定匯率計算年減17%，大致符合公司先前財測，顯示該地區需求復甦仍具挑戰。

通路表現則呈現分化。上季批發業務，也就是對零售商的銷售，年增4%，但自有實體門市與線上商店銷售年減7%。分析師指出，Nike試圖將自有通路轉型為高單價商品銷售據點，減少折扣促銷，此策略調整尚需時間發酵。

執行長希爾（Elliott Hill）坦言，Nike仍面臨營收逆風，但專業運動性能產品銷售已有改善。隨著世足賽開打，Nike相關周邊商品銷售動能備受關注。

數據顯示，Nike約28%的世足賽主題商品已售罄，表現優於競爭對手愛迪達（Adidas）的7%。