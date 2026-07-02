受惠AI 亞歐製造業PMI穩健擴張

儘管美伊戰事帶來逆風，亞洲和歐洲製造業6月同步展現韌性。在人工智慧 （AI）投資熱潮下，相關科技產品需求強勁，支撐仰賴出口的亞洲經濟體。歐元區製造業也連續第五個月處於擴張水準。

史坦普全球市場財智1日公布的6月製造業採購經理人指數（PMI）顯示，AI投資正重塑亞洲製造業景氣，中、日、韓、台多國製造業活動，均呈擴張態勢， 主要受惠於晶片、電腦及其他AI相關產品的穩健需求，及企業為防範中東衝突導致的短缺與價格上漲而提前囤貨。

不過中東衝突引發的能源衝擊，未來幾個月可能逐步推升區域通膨。

日本6月PMI由54.5升至54.8，是連續第六個月擴張，且新訂單增速是兩年多來最快。不過，投入成本通膨升至近四年高點，顯示企業獲利正面臨成本壓力，可能進一步推升整體物價。

南韓6月PMI為52.1，連續第七個月擴張，但受出口需求放緩影響，增速低於5月。史坦普全球市場財智經濟學家巴提指出，原物料價格上漲，加上供應延誤與缺料問題，使企業營運承受壓力。

台灣6月PMI由5月的56.1降至55.2，成長動能略為降溫，但已連續第七個月高於50榮枯線。東南亞 部分，馬來西亞由49.9升至50.7，重返擴張區間；菲律賓PMI由50.8微升至50.9，越南製造業活動則持續擴張。印尼則由50.0大幅滑落至46.9，轉為萎縮。

中國製造業PMI為51.7，連續第七個月站穩50榮枯線之上，雖略低於5月的51.8，仍優於市場預估的51.6，與官方前一天公布的製造業PMI調查一致。RatingDog創辦人姚煜表示，新訂單持續增加、成本壓力緩解及就業改善，支撐製造業維持穩定擴張。

歐元區上月製造業PMI從5月的51.6降至51.4，寫下四個月新低，但已連續第五個月保持在50.0的榮枯分界線之上，且略高於51.3的初步估計值。

史坦普全球市場財智首席商業經濟學家威廉森表示，6月製造業進一步擴張，為歐元區經濟令人振奮的韌性再添新證，幫助填補近期服務業景氣下滑的缺口。