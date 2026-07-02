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半世紀最大增幅…南韓6月出口額 突破千億美元大關

編譯葉亭均／綜合報導
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南韓6月出口延續強勁成長動能。（歐新社）
南韓6月出口延續強勁成長動能。（歐新社）

南韓出口額在6月首度突破1000億美元大關，並創近半個世紀以來最大增幅，遠優於市場預期，成為繼德國、中國和美國之後，全球第四個單月出口額達到1000億美元大關的國家，凸顯在全球人工智慧（AI）浪潮下，支撐經濟成長的半導體榮景依然穩健。

南韓海關總署1日公布，若未經工作日調整，6月出口年增70.9%，達到1022.5億美元，增幅高於5月修正後的53.4%，並創下1978年10月以來最大年增幅。經工作日差異調整後，6月出口較去年同期大增59.5%，進口成長30.1%，使貿易順差達361.5億美元的歷史新高，總計上半年貿易順差達1383億美元，相較於2025年全年貿易順差774億美元。

半導體再次成為出口成長的主要動力，受惠於AI與資料中心相關投資持續強勁。6月晶片出口較去年同期暴增199.5%，達448億美元。電腦相關產品及石油產品出口也分別成長308.8%及49.8%。

iM證券分析師朴相賢（音譯）預估，受半導體帶動，下半年出口也將保持強勁。目前尚無任何跡象表明晶片熱潮正在消退，因此明年也不太可能輕易降溫。但他也預測，成長率預計將接近峰值。

依出口目的地來看，南韓上月對中國出口年增92.1%，對美國出口則增加78.6%。對東協的出口也維持強勁，反映亞洲地區與AI相關的需求持續旺盛。  

這些數據也支撐南韓央行日益偏向鷹派的立場。決策官員認為，更強勁的經濟成長、持續的通膨、疲弱的韓元以及飆升的房價，都偏向顯示有必要提高利率。

南韓央行將於7月16日召開下一次利率決策會議。總裁申鉉松表示，半導體榮景正逐漸外溢至整體消費、投資及薪資成長，增加通膨壓力更加牢固的風險。

彭博經濟分析師權孝成表示：「這將使南韓央行對經濟成長前景更具信心，也有助於其展開升息循環。我們預期南韓央行將於7月16日啟動緊縮政策，升息1碼。之後再升息三次，可望使政策利率由目前的2.5%，於2027年上半年升至3.5%。」

南韓的消費者通膨率在5月升至兩年多來最快增速，反映中東衝突的影響已逐步擴散至整體經濟。剔除波動較大的食品與能源價格後的核心通膨率也升至2.5%，底層物價壓力也開始擴大。

精華 FAQ

  • 主要受半導體需求暴增帶動，AI與資料中心投資持續強勁，晶片出口年增199.5%，加上電腦及石油產品同步成長，推升整體出口創新高。

  • 6月進口雖也成長，但出口增幅更大，使貿易順差達361.5億美元，創下歷史新高；上半年累計順差也達1383億美元，遠高於全年預估。

  • 因出口與經濟成長轉強，且通膨升溫、韓元偏弱與房價上漲都增加壓力。央行官員認為物價壓力更穩固，市場預期7月16日將升息1碼。

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