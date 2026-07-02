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歐洲通膨放緩 升息壓力減輕

編譯吳孟真／綜合報導
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隨著中東和平談判取得進展，國際油價下跌，歐元區6月通膨增速放緩，且遠低於預期，減輕歐洲央行（ECB）本月進一步升息的壓力。

歐盟統計局1日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增2.8%，低於5月的3.2%，也不如市場預期的3%。扣除糧食與能源價格的核心CPI上揚2.4%，低於5月的2.6%；其中，服務業通膨率從3.5%降至3.2%。數據也顯示，歐元區三大經濟體6月通膨率均低於預期，法國甚至放緩至歐洲央行的2%目標。

儘管歐元區6月通膨率仍遠高於歐洲央行2%的目標，但近期美伊和平協議促使油價下跌，提振市場期望，認為通膨壓力將緩解，能源價格飆升帶來的整體損害將有限。

在此同時，歐洲央行正在衡量，上個月的升息舉措是否足以遏止由美伊戰爭引發的通膨壓力。該行6月升息1碼至2.25%，為三年來首次調升利率。

許多決策官員表示，歐洲央行不急於在本月再度升息，仍能保留些時間觀察物價壓力的變化。不過，決策官員也警告，還需一段時日才會感受到此前油氣價格因戰爭而飆漲的連鎖效應，並呼籲採取審慎態度。

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