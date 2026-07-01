我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓18條街 冠名NBA尼克隊奪冠英雄

常當低頭族恐腦霧 中醫3招鬆筋自救、枕頭要選最佳高度

亞洲製造業靠AI逆風飛 多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI需求支撐亞洲製造業，6月多國PMI維持擴張，但中東戰火帶來的成本壓力持續升溫...
AI需求支撐亞洲製造業，6月多國PMI維持擴張，但中東戰火帶來的成本壓力持續升溫。（路透）

儘管伊朗戰事帶來逆風，亞洲製造業6月展現韌性，在全球AI投資熱潮帶動下，晶片、伺服器、資料中心設備等科技產品需求強勁，支撐仰賴出口的亞洲經濟體。不過，供應短缺與航運延誤仍推升成本壓力，顯示中東衝突引發的能源衝擊，未來幾個月可能逐步推升區域通膨。

周三公布的民間採購經理人指數（PMI）顯示，AI投資正重塑亞洲製造業景氣。

中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.7，連續第七個月站穩50榮枯線之上，雖略低於5月的51.8，仍優於分析師預估的51.6，與官方周二公布的製造業PMI調查一致，後者反映工廠活動重返擴張。RatingDog創辦人姚煜表示，新訂單持續增加、成本壓力緩解及就業改善，支撐製造業維持穩定擴張。

日本6月PMI由54.5升至54.8，寫下連續第六個月擴張的紀錄，新訂單增速是兩年多來最快。不過，投入成本通膨升至近四年高點，顯示企業獲利正面臨成本壓力，可能進一步推升整體物價。

南韓製造業則連續第七個月擴張，但受出口需求放緩影響，增速低於5月。S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti指出，原物料價格上漲，加上供應延誤與缺料問題，使企業營運承受壓力。

其他亞洲經濟體表現分歧。台灣6月PMI由5月的56.1降至55.2，雖然成長動能略為降溫，但已連續第七個月高於50榮枯線。馬來西亞由49.9升至50.7，重返擴張區間；印尼則由50.0大幅滑落至46.9，轉為萎縮。菲律賓PMI由50.8微升至50.9，越南製造業活動則持續擴張。

精華 FAQ

  • 主要因全球AI投資熱潮帶動晶片、伺服器與資料中心設備需求，支撐出口導向的亞洲經濟體。同時，多國PMI仍在榮枯線之上，顯示製造業景氣整體保持擴張。

  • 中國PMI為51.7，連續第七個月擴張且優於預期；日本升至54.8，創六個月連續擴張，新訂單成長最快；南韓也連七個月擴張，但因出口需求放緩，增速較5月減弱。

  • 新聞指出供應短缺、航運延誤與原物料價格上漲已推升成本，加上中東衝突可能帶來能源衝擊，這些因素都可能在未來幾個月逐步轉化為區域通膨壓力。

上一則

交易員備戰東京周五干預匯市 日圓已貶到考驗政策公信力

下一則

美光再把矛頭指向「大客戶」 CEO也怨殺價 記憶體荒延續到2027年後

延伸閱讀

中國6月製造業PMI 站上50榮枯線

中國6月製造業PMI 站上50榮枯線
美國6月PMI顯示製造業就業快速減少 投入成本上揚趨勢降溫

美國6月PMI顯示製造業就業快速減少 投入成本上揚趨勢降溫
歐元區景氣稍好轉 綜合PMI升至49.5 攀3個月來高點

歐元區景氣稍好轉 綜合PMI升至49.5 攀3個月來高點
歐元區6月PMI升至49.5 商業活動萎縮放緩

歐元區6月PMI升至49.5 商業活動萎縮放緩

熱門新聞

中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10
馬斯克（Elon Musk）在成為全球首位兆元（美元）富豪寫下歷史後，不到兩周時間，隨著SpaceX與特斯拉股票賣壓湧現，其身家如今已跌回1兆美元以下。（路透）

SpaceX賣壓湧現 馬斯克從全球首位兆元富豪寶座跌落

2026-06-24 15:52

超人氣

更多 >
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報

空戰英雄沉淪 赴中密訓解放軍 又洩漏美軍情報
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法