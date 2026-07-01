交易員備戰東京周五干預匯市 日圓已貶到考驗政策公信力
美元兌日圓一度升至162.77，改寫40年新低。交易員開始押注，美國周五因國慶休市，可能成為東京當局進場干預的最佳時機。
近期美國公債殖利率急升，加上市場預期聯準會9月升息機率攀升至67%，帶動美元全面走強，日圓匯價早已跌破日本政府數月前出手干預時的水準。
富國銀行策略師指出，目前重要的不只是匯價，而是匯價已跌至日本財務省可能必須出手干預、以維持政策公信力的水準。
美國金融市場周五將休市，外匯市場流動性可能轉趨清淡，日本若選擇此時進場，較容易以有限資金放大干預效果，因此不少交易員將周五視為潛在的干預時機。
因美元兌日圓一度升至162.77，刷新四十年低點，加上匯價已跌破先前干預水準，市場擔心日本財務省必須再次出手，否則政策公信力可能受損。 因美國周五適逢國慶休市，外匯市場流動性預料較淡，日本若此時進場，較容易用較少資金放大效果，因此不少交易員押注東京可能選在當天干預。 近期美國公債殖利率急升，加上市場預期聯準會九月升息機率升至67%，帶動美元全面轉強，進一步加深日圓跌勢，讓匯價持續逼近日本難以忽視的干預門檻。
精華 FAQ
因美元兌日圓一度升至162.77，刷新四十年低點，加上匯價已跌破先前干預水準，市場擔心日本財務省必須再次出手，否則政策公信力可能受損。
因美國周五適逢國慶休市，外匯市場流動性預料較淡，日本若此時進場，較容易用較少資金放大效果，因此不少交易員押注東京可能選在當天干預。
近期美國公債殖利率急升，加上市場預期聯準會九月升息機率升至67%，帶動美元全面轉強，進一步加深日圓跌勢，讓匯價持續逼近日本難以忽視的干預門檻。
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