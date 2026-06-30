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香港人均財富64.8萬美元全球第4 美國69.6萬美元排名曝光

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香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富...
香港股權發行市場2026年上半年明顯升溫，瑞銀最新「全球財富報告」，香港人均財富64.8萬美元（約505萬港元），排全球第四位。（中新社）

瑞銀（UBS）公布最新一期「全球財富報告」（Global Wealth Report）顯示，以人均財富計算，香港排第四位，人均財富約64.8萬美元（約505萬港元），瑞士繼續位居榜首，人均財富約91萬美元；美國（約69.6萬美元）居次，盧森堡（約65.5萬美元）緊隨其後，

大公報報導，瑞銀在報告中指出，全球財富在2025年持續擴張，速度是自2017年以來最快，並已連續第三年錄得增長。在金融市場強勁的表現及非金融資產（主要是房地產）價格上升的帶動下，個人財富普遍上升，人均財富增速更超越全球經濟增長。

然而，全球財富增長並不均衡，不同地區及各財富階層之間仍存在差異。雖然平均財富（average wealth）顯著上升，惟財富中位數（median wealth）在大部分市場卻錄得下跌，反映最富裕一群與大部分人口的財富差距持續擴大。

報導指出，在2025年，以美元計算的全球個人財富增長了10.8%，顯著超越2024年的4.6%與2023年的4.2%。財富增長最快的是歐洲、中東與非洲（EMEA），達到17.5%；其次為美洲（8.5%）；亞太地區（APAC）的增速稍慢（5.9%），惟相對2024年也有所加速。

據報導，同樣以美元計算，百萬富翁（USD millionaires）人數在2025年增加1.5%，相當於全球新增將近100萬名百萬富翁，或是平均每天超過2600人。在新增的百萬富翁之中，約一半來自美國（增加超過44萬人），主要受惠於美股表現強勁。其次為中國內地、日本、德國、英國與法國，這些市場的百萬富翁人數均超過200萬。

報導稱，瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，亞太區繼續在全球財富創造中擔任重要角色，目前約占全球財富三分之一，並於2025年錄得接近6%的個人總財富增長。

報導說，盧彩雲續表示，中國內地仍是長期財富創造的重要動力。在過去20年，在高淨值人士市場錄得全球其中最快的增長之一。同時，香港約每10名成年人中，便有一人為百萬富翁（以美元計算）。整體而言，亞太區平均財富持續上升，但財富分布亦更趨不均，凸顯專業財富規畫及建議的重要性。

精華 FAQ

  • 瑞銀最新報告顯示，香港以人均財富約64.8萬美元排名全球第四，僅次於瑞士、美國及盧森堡，反映香港高資產累積能力仍屬全球前列。

  • 報告指出，2025年全球以美元計個人財富增長10.8%，遠高於2024年與2023年，主要受金融市場強勁及房地產等非金融資產價格上升帶動。

  • 亞太區在2025年錄得近6%的個人總財富增長，約占全球財富三分之一；香港則約每十名成年人便有一名百萬富翁，但財富分布仍趨不均。

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