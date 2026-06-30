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日本記憶體大廠鎧俠 明春來美發ADR

編譯劉忠勇／綜合報導
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鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，今年已躍升為日本市值最高的企業。(路透)
鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，今年已躍升為日本市值最高的企業。(路透)

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）將加入南韓同業SK海力士的行列，計畫2027年春季在美發行美國存託憑證（ADR），並計畫在國內進行拆股，以把握市場對人工智慧（AI）相關半導體股旺盛的需求。

鎧俠財務長河村芳彥在公司年度股東會上說，鎧俠計畫在本會計年度於明年3月底結束後，進軍美國市場。

河村義彥在東京澀谷一座會議廳舉行的第八屆年度股東會上說：「我們鎖定的時程，是下一個會計年度之初，大約在4月、5月或6月。這項計畫對我們意義重大，因為能和美國市場建立直接連結，我們也會全力以赴，確保計畫成功。」

鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，在AI帶動記憶體產品需求大增之下，今年已躍升為日本市值最高的企業。鎧俠如今也準備進軍全球最大的金融市場。

該公司也表示，正積極考慮在國內進行股票分割，降低投資人入手該公司股票的門檻，擴大其投資人基礎，「我們希望更多投資人加入，為我們的爆發性成長推波助瀾」。

此外，在SK海力士宣布計畫赴美發行存託憑證（ADR）後，25日在首爾股價狂漲13%。分析師認為，隨SK海力士擴充產能、外資參與度也提高，勢必進一步拉抬股價。

依照目前規畫的規模，SK海力士這次ADR發行案視匯率而定，可望以籌資290億美元、躋身史上規模最大的三大首次售股案之列，直逼沙烏地阿美2019年294億美元的IPO案。

Fibonacci Asset Management Global執行長尹正仁（音譯）說：「接下來，市場焦點會從需求轉向執行能力，尤其是SK海力士能否擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，並達成在美國設定的積極生產目標。」他認為，ADR和普通股之間可能出現部分套利交易，但「這應視為有助提高流動性和價格形成效率的正面發展，而不是造成股東權益稀釋的來源」。

每日經濟新聞引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州園區增建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是該公司擴大產能計畫的一環。

精華 FAQ

  • 鎧俠希望直接連結全球最大金融市場，吸引更多投資人參與，同時藉由拆股降低入手門檻，擴大股東基礎，搭上AI相關半導體股的熱度。

  • 公司表示時程鎖定在下一個會計年度初，也就是2027年春季，大約4月到6月之間。財務長強調這項計畫意義重大，公司將全力推動成功。

  • SK海力士宣布赴美發行ADR後，首爾股價大漲，市場看好外資參與度與流動性提升。分析師也聚焦其HBM擴產能力及美國產能目標。

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