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歐洲車款追隨特斯拉 從銅線轉向鋁

編譯陳苓／綜合報導
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歐洲車廠法拉利與BMW，追隨特斯拉和中國電動車廠，在新車款中採用鋁線，反映汽車業從銅轉向鋁的趨勢。外資估計，2030年前銅的年度需求，約有6%將遭鋁取代。

路透訪調18家汽車製造商、電纜和空調商、金屬生產商、諮詢公司，發現由於鋁價低上許多、且性能相當，許多產業由銅轉鋁。法拉利和BMW還表示，選擇鋁的部分原因是重量較輕。

摩根大通預估，改用鋁的風潮，今年將影響2%的全球銅需求；而到2030年前，約有6%的銅需求將遭鋁取代。

法拉利先前已在車身、引擎、底盤使用鋁材，去年開始在296油電混合跑車使用這種輕量金屬，隨後導入其他車款，包括上個月推出的首款電動車Luce。公關主管埃波西托說，改用鋁線最多能降低20%的線材重量，「我們選用鋁，不是由於價格較低，選擇這個材料是因表現更好。」

但鋁價確實便宜不少，目前每噸在3,100美元左右，大概是銅價的四分之一。過去20年來以鋁代銅的風潮起起伏伏，但銅價在今年1月下旬衝上歷史新高，每噸逼近15,000美元，讓轉換潮更添動能。外界預測，全球銅供給在未來十多年將持續供不應求，價格可能只會繼續衝高。LME銅3個月期貨30日盤中一度漲破每公噸13300美元，今年來累計漲將近6%。

BMW則已於2011年首次在1系列車款使用鋁導線，接著逐漸用於油電混合車和電動車。去年發布的eDrive電動車技術，高低壓系統均使用大量鋁線。

全球第二大電纜製造商Nexan的人員表示，製造商持續採購價格較高的銅，是由於銅在某些應用表現較佳，但銅價升至鋁價的3.5倍時，這些廠商也開始買鋁。目前銅價約是鋁價的4.2倍。

但企業由銅轉鋁面臨數項問題，包括美國關稅、生產鋁須耗費大量能源，會產生更多溫室氣體。此外，鋁雖較便宜，但效率較差，要更多鋁才能傳導等量的電流。

精華 FAQ

  • 路透報導指出，法拉利與BMW已在部分新車與電動車系統中導入鋁線，跟隨特斯拉與中國電動車廠的做法，反映汽車供應鏈正加速由銅轉向鋁。

  • 主因是鋁價明顯較低，約只有銅價四分之一，同時重量較輕、性能也足以應付多數應用。法拉利並表示，改用鋁線可使線材重量最多降低兩成。

  • 摩根大通估計，今年鋁替代將影響約2%的全球銅需求，到2030年前可能提高到6%。若銅供給持續偏緊、價格維持高檔，轉換趨勢還可能進一步擴大。

特斯拉 電動車 摩根大通

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