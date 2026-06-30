去美元化跡象再+1 未來十年擬減碼美元的央行 首度超過增持者

最新調查顯示，未來十年計劃減碼美元配置的全球央行數量，歷來首度超越計劃增持美元的央行。（路透）

倫敦智庫「官方貨幣與金融機構論壇」（OMFIF）30日公布針對公共投資人的調查顯示，隨著美元相關的政治風險上升，未來十年計劃減碼美元配置的全球央行 數量，超越計劃增持美元的央行，為歷來首見，也成為最新的「去美元化」跡象。

路透報導，接受調查的90家中央銀行、公共退休金基金和主權財富基金中，約79%的央行與60%的公共基金認為，全球貨幣體系正轉向「多極世界」。受訪機構共管理約10兆美元資產。

調查也顯示，全球八大主要準備貨幣以外的其他貨幣，在準備資產的地位逐步提高。各國央行已尋求增持對挪威克朗和紐元，對英鎊的興趣攀升，同時也有意增持歐元和人民幣，但都認為這兩種貨幣面臨結構性的挑戰。幾乎所有受訪者都指出，人民幣能夠有效實現投資組合多元化。

根據調查，受訪者認為「黃金已成為準備管理戰略的核心」，短期而言黃金是央行最青睞的資產類別，淨30%的受訪者打算在未來一到兩年內加碼黃金配置。

調查也顯示，投資人對新興市場的看法轉變，38%的全球公共基金計劃加碼對新興經濟體的投資配置，高於去年的27%。相較下，計劃加碼投資先進經濟體的比率，從去年的47%下降至25%。

最具吸引力的投資市場是美國和中國，部分原因在於兩國在AI熱潮所扮演的角色。

此外，公共基金對基礎設施和房地產等實物資產的需求，則超過了其他資產。接近60%的受訪基金計劃在未來一到兩年內增持這類資產。

受訪者日益認為波動將長期持續，也正在測試新的因應之道，包括運用AI。OMFIF資深經濟學家艾齊茲（Yara Aziz）指出：「公共投資人可以等到環境恢復正常的過往假設，如今日益不切實際」。

而且，各受訪機構都有意大幅提高AI的使用情況，超過66%的央行計劃近期進一步整合AI技術。整體而言，僅9%的央行滿意於目前的AI使用，更沒有任何先進經濟體央行滿足於現狀。

央行目前的AI主要用途為資料分析和後台功能，但使用情況落差甚大，超過89%的先進經濟體央行有在使用AI，新興市場僅44%。