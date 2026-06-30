大摩猛砍油價預估 三大理由曝光 估布蘭特明年跌至70美元
摩根士丹利調降原油價格預測，原因是荷莫茲海峽恢復原油運輸的速度比預期快，加上美國供應強勁、以及中國需求疲弱，使得全球原油市場出現供應過剩的風險提高。
大摩分析師群在周一提出的報告中表示，已將今年第3季布蘭特油價預估下調15美元，至每桶75美元，到明年第3季前，油價將進一步下滑至每桶70美元。
分析師們表示：「經由荷莫茲海峽的原油出口恢復速度比預期快」，同時「過去幾個月讓市場得以適應局勢的兩大調節因素，即美國高出口量與中國低進口量，目前基本上仍然存在」。
布蘭特原油期貨今天盤中下跌0.8%，報每桶72.55美元，已經遠低於今年4月時一度飆升至每桶126美元以上的價位。
西德州原油期貨盤中下跌0.7%，報每桶70.24美元。
儘管美伊周末衝突再度升溫、兩艘船隻遭到襲擊，導致荷莫茲海峽的航運一度放緩，但已有跡象顯示，油輪公司及其船員仍願意航行通過荷莫茲海峽。這對全球石油市場恢復正常運作至關重要，也代表中東每日數百萬桶的原油供應可望重新進入市場。
摩根士丹利表示，該行統計到周四共有35艘油輪與天然氣運輸船經由荷莫茲海峽駛離波斯灣，這是自今年2月美伊衝突爆發以來，首次恢復到戰前一般的每日30至40艘水準。
該行指出，若要讓2027年全球原油市場恢復供需平衡，荷莫茲海峽的運輸量其實只需恢復至戰前約65%的水準即可，約相當於每日1,100萬至1,200萬桶的運輸量。
主因有三：荷莫茲海峽原油運輸恢復速度超出預期、美國原油供應持續強勁，以及中國進口需求偏弱，三者共同推升全球市場的供應過剩風險。 大摩將今年第三季布蘭特油價預估下修15美元至每桶75美元，並預期到明年第三季前，油價還會進一步滑落至每桶70美元。 摩根士丹利指出，周四已有35艘油輪與天然氣船駛離波斯灣，接近戰前每日30至40艘水準，代表中東供應可逐步重返市場，有助原油市場恢復正常。
精華 FAQ
主因有三：荷莫茲海峽原油運輸恢復速度超出預期、美國原油供應持續強勁，以及中國進口需求偏弱，三者共同推升全球市場的供應過剩風險。
大摩將今年第三季布蘭特油價預估下修15美元至每桶75美元，並預期到明年第三季前，油價還會進一步滑落至每桶70美元。
摩根士丹利指出，周四已有35艘油輪與天然氣船駛離波斯灣，接近戰前每日30至40艘水準，代表中東供應可逐步重返市場，有助原油市場恢復正常。
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