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美新關稅效應發酵 馬士基上修財測 獲利估多10億美元

編譯季晶晶／綜合外電
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馬士基上調2026年財測，主因美國新關稅帶動提前拉貨需求，推升遠東航線運價與貨櫃...
馬士基上調2026年財測，主因美國新關稅帶動提前拉貨需求，推升遠東航線運價與貨櫃運輸需求。（美聯社）

馬士基（AP Moller-Maersk）看好全球貨櫃航運需求持續升溫，周一（30日）宣布上調2026年財測。受美國即將實施新一輪關稅影響，美國進口商加速向中國提前拉貨，帶動遠東航線需求與運價攀升，公司預估全年獲利將至少比先前預期高出10億美元。

最新預估顯示，今年稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將介於80億至100億美元，遠高於先前預測的45億至70億美元；調整後稅前息前盈餘（EBIT）則預計落在20億至40億美元間。

貨櫃運價近一周明顯攀升，主因美國零售商與消費品企業趕在新一輪關稅生效前，自中國大量拉貨、建立庫存。川普政府計劃在完成強迫勞動調查後，自7月底起對數十個國家課徵至少10%關稅，並預計下月公布針對工業產品的新一輪關稅措施。

船舶經紀商Clarksons的數據顯示，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）目前距離2024年夏季高點僅低13%。在運能受多項因素限制下，現貨運價與定期租船的租金同步上揚，後者已創下疫情後新高。

除了關稅因素，地緣政治動盪持續干擾全球航運秩序。美國與以色列對伊朗的軍事行動，導致伊朗一度封鎖荷莫茲海峽，數百艘船滯留該水域；與此同時，葉門青年運動武裝力量為聲援哈瑪斯，2024年夏末起頻繁襲擊紅海商船，迫使多數西方航運公司放棄蘇伊士運河，繞行非洲好望角，顯著拉長亞歐航程並消耗大量運力。

展望後市，馬士基將2026年全球貨櫃市場運量成長預估上修至約4%，高於原先的2%-4%。航運業主管表示，受戰事推升燃油成本影響，7月初即將生效的燃油附加費，也促使部分貨主提前出貨，進一步帶動第2季貨櫃運輸需求。

精華 FAQ

  • 主因是美國即將實施新關稅，促使進口商提前自中國拉貨，帶動遠東航線需求與運價上升；同時地緣衝突壓縮運能，支撐貨櫃市場景氣。

  • 公司預估今年EBITDA介於80億至100億美元，明顯高於先前的45億至70億美元；調整後EBIT則估20億至40億美元，整體獲利至少多出10億美元。

  • 除關稅前提前出貨外，紅海商船遭襲迫使繞行好望角，伊朗與荷莫茲海峽局勢也造成航線受阻；運能吃緊下，現貨運價與租船租金同步走高。

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