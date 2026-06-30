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小摩：AI支出動能下半年將延續 台韓可望續稱霸新興股市

編譯簡國帆／綜合外電
摩根大通（小摩）全球研究部門預期，人工智慧（AI）資本支出動能下半年將能延續。（...
摩根大通（小摩）全球研究部門預期，人工智慧（AI）資本支出動能下半年將能延續。（路透）

摩根大通（小摩）全球研究部門日前發布2026年年中投資展望報告，預期人工智慧（AI）資本支出動能下半年將能延續，台灣與南韓股市將繼續稱霸新興市場。這份報告也上調2030年之前的全球人工智慧（AI）相關資本支出預測，提高到5.5兆美元。

報告指出，廣泛而言，三大關鍵發展下半年將能維持，包括各界緊盯AI資本支出是否調升、資金跟著AI資本支出方向走，以及AI發展可能干擾的產業。此外，美股表現與AI題材日益緊密相關，最大風險來自於科技展、模型釋出、籌資情況的利空消息，若AI相關資本支出顯現減速訊號，可能成為美股的麻煩。

在國際股市，今年的明星為新興市場，驅動題材同樣是AI，尤其是位處AI供應鏈核心的亞洲，只要AI資本支出的加速階段仍激起投資人熱情，台灣與南韓股市就可繼續稱霸新興股市。

報告也提醒，投資人應留意新興股市的集中風險，三檔晶片個股市值就占了MSCI新興市場指數的約25%。

除了AI晶片之外，還有其他AI題材，例如亞洲在AI機器人應用的創新，且亞洲也已出現企業治理改革浪潮，有望縮減特定市場的結構性折價。

精華 FAQ

  • 小摩認為AI資本支出動能在下半年仍可延續，市場將持續關注企業是否提高投入，以及資金是否繼續流向AI供應鏈相關標的。

  • 因台灣與南韓位於AI供應鏈核心，特別是晶片與相關硬體受惠明顯，只要AI投資熱度維持，兩地股市仍有望持續領先新興市場。

  • 報告提醒要注意新興市場集中度過高，以及AI支出若出現減速訊號，可能衝擊美股與相關科技題材，造成市場波動加劇。

摩根大通 新興市場 南韓

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