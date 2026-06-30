還會多低？日圓兌美元貶破162價位 40年來首見 市場慎防干預
日圓兌美元匯率30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見，也使日本當局將干預匯市的預期更加濃厚。
日圓兌美元30日一度貶值0.3%，報162.40日圓兌1美元，不僅跌破東京當局2024年7月進場時觸及的161.95價位，更是1986年12月以來首度貶破162水準。
日圓上次貶破162價位時，世界情勢也截然不同，日本資產泡沫還在形成，在美國推動達成貨幣協定後，日圓處於持續好幾年的升值行情。
如今，日圓貶值，提振出口商獲利，帶動日股屢創歷史新高，但進口成本也隨之飆升，特別是以美元計價的石油和天然氣進口，並且推升通膨，可能削弱首相高市早苗政府的支持率。
日本銀行（央行）6月16日上調基準利率至1%，為1995年以來最高水平，但投資人預期聯準會（Fed）將維持鷹派立場，限制了這次升息的影響有限。
日圓盤中一度貶至162.40兌1美元，不僅跌破162關口，也是1986年12月以來首次。此一價位接近日本當局去年曾進場干預的水準，因此引發市場對官方再度出手的警戒。 日圓貶值有利出口商獲利，也帶動日本股市屢創新高；但同時會推高以美元計價的石油與天然氣進口成本，進一步加劇通膨壓力，並可能削弱高市早苗政府的支持率。 日本央行6月16日將基準利率上調至1%，為1995年以來最高，但投資人認為聯準會仍將維持鷹派立場，美元相對強勢，使日本升息對匯率的支撐效果有限。
精華 FAQ
日圓盤中一度貶至162.40兌1美元，不僅跌破162關口，也是1986年12月以來首次。此一價位接近日本當局去年曾進場干預的水準，因此引發市場對官方再度出手的警戒。
日圓貶值有利出口商獲利，也帶動日本股市屢創新高；但同時會推高以美元計價的石油與天然氣進口成本，進一步加劇通膨壓力，並可能削弱高市早苗政府的支持率。
日本央行6月16日將基準利率上調至1%，為1995年以來最高，但投資人認為聯準會仍將維持鷹派立場，美元相對強勢，使日本升息對匯率的支撐效果有限。
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