金融巨頭偏愛在哪擴張？台、韓成新寵 對中、印變了心

調查顯示，全球金融機構對於在南韓擴張業務的興趣大增。（美聯社）

一項產業調查顯示，許多全球金融機構計劃擴展在亞太市場的業務，對南韓 的興趣顯著上升，而台灣也被視為頗具吸引力，但受訪業者對中國和印度 轉為採取更為審慎的態度。

亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）和顧問業者KPMG發表「2026年亞太資本市場調查」報告，內容顯示，在受訪的34家企業中，約三分之二受訪者計劃在未來三年內擴展亞太地區業務。這種正向擴張情緒達到六年前展開這項調查以來最高水準，顯示對亞太地區長期潛力的信心正在提升。

金融機構的擴張活動正逐步集中於少數具備樞紐能力或成長潛力的市場。新加坡被視為最具吸引力的目的地，大約47%的企業有意擴張在星國的業務，香港與南韓則是第二受歡迎的業務擴張目的地（占比達44%），中國與日本排第三（41%），澳洲、印度與台灣排第四（38%）。

其中，南韓的吸引力顯著上升，受青睞的比率從去年的21%，今年大幅上升至44%；台灣則從37%上升至38%。

相較下，金融企業對中國與印度的興趣則從先前高點回落，中國受青睞的比率自2021年的88%高點回落至約41%，顯示過去五年投資熱度明顯降溫，企業主要擔心資本管制、數據規則、地緣政治和監管環境等因素；印度獲青睞的比率也從2023、2024年的67%高點回落，主要擔心當地規則和運營摩擦。

雖然新興東協市場仍被視為長期機會，但越南、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓等國的吸引力都在25%以下，反映企業目前更優先配置資本於頂級市場，以追求短期成長，而非分散投入至較小的新興市場。

ASIFMA執行長史坦（Peter Stein）表示：「亞洲內部的競爭加劇。五年前，中國是外資的主要目的地，而如今我們看到更多亞洲國家正在爭奪一級資本流入。」

該協會指出，新加坡持續受到青睞，反映出其多極化地緣政治定位，「既不依附中國，也不依附美國或任何單一東協國家」。

史坦說，南韓過去長期被低估，但目前市場氛圍極為正面，且不僅出現在股市方面，「在政府推動納入世界政府債券指數（WGBI）的藍圖支持下，市場也普遍預期債券市場活動將增加」。