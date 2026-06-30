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防美新一波關稅 企業拉貨推升海運價

編譯劉忠勇／綜合報導
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受到企業趕在美國新一波關稅上路前備貨影響，亞洲至美國東岸，及亞洲至歐洲航線運價，已漲至兩年前紅海危機以來最高。

業界主管表示，由於市場預期美國下月將實施新關稅，零售商紛紛提前補貨，為黑色星期五及聖誕購物旺季備貨的年度需求高峰因此提前到來。

海運平台Freightos資料顯示，中國至美國東岸航線40呎貨櫃（FEU）運價上周漲至7880美元，較一個月前大漲62%。中國至地中海航線運價也跳增47%，升至6431美元。

衡量全球主要貿易航線海運貨櫃運價的普氏貨櫃指數，截至周三的30天內上漲80%，漲到2022年4月以來最高。

川普政府在調查強迫勞動問題後，計畫從7月底起對數十國加徵至少10%關稅，並預定下月公布進一步對工業產品加徵的關稅。

中國、歐盟、印度、日本和英國等主要經濟體都被列為建議加徵關稅的對象，關稅稅率介於10%至12.5%。美國希望在全球10%關稅於7月24日到期時，新關稅已準備就緒。

全球最大船東協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）說：「關稅和船用燃料成本的不確定性，促使業者提前出貨，尤其是輸往美國的貨物，帶動運價大幅上漲。」

全球貨運量最大貨運代理商德迅（Kuehne+Nagel）海運物流執行副總裁奧德韋爾（Michael Aldwell）說，企業「正設法在期限前把貨物運進美國」。

Freightos研究主管勒文（Judah Levine）說，運價上漲也和客戶及貨運代理商提前出貨有關，目的是避免夏季可能出現的運輸干擾，以及目前中東危機推升燃料成本。簽有長期合約的企業通常按季支付燃料費，以反映價格波動。

科技公司UST全球營運和供應鏈董事總經理科爾豪爾（Jonathan Colehower）表示，地緣政治動盪和貿易措施，已促使有些企業的規畫比以往更超前，「這些企業可能承諾或下單過多，但很多公司寧可多準備，也不願事後後悔。」

精華 FAQ

  • 主要是企業預期美國下月將實施新關稅，因而提前把貨物運往美國，零售商也趕在黑色星期五與聖誕旺季前補貨，推升整體需求與運價。

  • Freightos資料顯示，中國至美國東岸40呎貨櫃運價上周漲至7880美元，較一個月前大漲62%；中國至地中海航線也升至6431美元。

  • 除了關稅即將上路，夏季可能的運輸干擾、中東危機推升燃料成本，也讓企業與貨代更傾向提前備貨，以避免交期延誤或成本進一步上升。

歐盟 黑色星期五 關稅

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